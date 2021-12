Hà Tĩnh: Mua bán pháo, 3 đối tượng cùng làng bị khởi tố

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Sỹ Đài (SN 1993), Nguyễn Sỹ Đáng (SN 1979) và Nguyễn Sỹ Đoàn (SN 1996) cùng trú tại thôn Làng Hội, xã Phú Lộc (Can Lộc) về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc làm việc với Nguyễn Sỹ Đài.

Theo tài liệu điều tra, vào hồi 14 giờ 45 phút ngày 18/12, tại khu vực quốc lộ 15A thuộc thôn Tiến Thịnh, xã Phú Lộc (Can Lộc), Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Sỹ Đoàn (SN 1996), trú tại thôn Làng Hội, xã Phú Lộc đang vận chuyển 5 hộp pháo (có tổng khối lượng 8,3kg).

Đoàn khai nhận số pháo trên là của Nguyễn Sỹ Đài (SN 1993, trú cùng thôn) nhờ mang đi để bán cho người khác. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Sỹ Đài, cơ quan công an thu giữ thêm 4 hộp pháo (có khối lượng 5kg). Đài khai nhận trước đó đã bán 6 hộp pháo cho Nguyễn Sỹ Đáng (SN 1979, trú thôn Làng Hội, xã Phú Lộc).

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đáng, lực lượng chức năng thu giữ 3 hộp pháo (trọng lượng 3,75kg). Đáng khai nhận: sau khi mua 6 hộp pháo của Đài, Đáng đã bán cho Nguyễn Xuân Mạnh (SN 1975, trú tại thôn Tam Đình, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc) 3 hộp. Làm việc với Mạnh, cơ quan điều tra đã thu giữ 3 hộp pháo (trọng lượng gần 5kg).

Quá trình điều tra làm rõ: Trong quá trình làm việc tại Quảng Ninh, vào tháng 2 và tháng 9/2021, Nguyễn Sỹ Đài đã mua của một người đàn ông không quen biết 15 hộp pháo (hết 4,5 triệu đồng) mang về nhà cất giấu chờ tết Nguyên đán 2022 bán kiếm lời.

Ngày 18/12, Đài đã bán cho Nguyễn Sỹ Đáng 6 hộp pháo (3 hộp loại 34 quả = 3,6 triệu đồng; 3 hộp loại 36 quả = 2,4 triệu đồng; Đáng đề nghị với Đài khi nào Đáng bán được pháo thì sẽ trả tiền). Sau khi mua pháo từ Đài, Đáng đã bán cho Nguyễn Xuân Mạnh 3 hộp pháo với giá 4,2 triệu đồng. Bán xong, Đáng trả cho Đài 3.570.000 đồng (đáng ra phải trả 3,6 triệu, nhưng Đáng xin bớt 30 ngàn đồng).

Đến khoảng 12h30 phút ngày 18/12/2021, có người gọi cho Đài đặt vấn đề mua 5 hộp pháo, nhưng do bận việc nên Đài nhờ Nguyễn Sỹ Đoàn đến nhà lấy pháo mang đi bán. Đoàn sang nhà Đài lấy 5 hộp pháo, trên đường mang đi giao thì bị Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sỹ Đài, Nguyễn Sỹ Đáng và Nguyễn Sỹ Đoàn về hành vi “Buôn bán hàng cấm” và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Anh Đức