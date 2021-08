Hà Tĩnh: Nhóm “đạo chích” nhí thực hiện 11 vụ trộm tiền trong hòm công đức

Nhóm đạo chích đã liên tiếp thực hiện 11 vụ trộm tiền trong hòm công đức ở các đền, chùa trên địa bàn huyện Can Lộc và TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) với tổng tài sản khoảng 26 triệu đồng.

3 đối tượng thực hiện 11 vụ trộm cắp tiền trong hòm công đức ở các đền, chùa

Ngày 30/7/2021, Công an huyện Can Lộc nhận được tin báo về việc: khoảng 3 giờ ngày 29/7/2021, kẻ gian đột nhập vào chùa Chiêu Ninh, ở thôn Phúc Tân, xã Kim Song Trường (Can Lộc) lấy trộm 1 hòm công đức bằng gỗ, bên trong có khoảng 1 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Can Lộc đã phối hợp với Công an TX Hồng Lĩnh điều tra, làm rõ nhóm đối tượng thực hiện vụ trộm cắp trên là: N.Q.T (SN 2005) trú tại xã Khánh Vĩnh Yên; H.V.T (SN 2005) trú ở xã Kim Song Trường và N.S.S (SN 2006) trú ở xã Thường Nga.

Tang vật một số vụ trộm

Tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận thường lợi dụng đêm tối đột nhập vào đền chùa, dùng búa hoặc đá đập phá két sắt, hòm công đức để lấy trộm tiền. Chỉ trong 2 tháng 6-7/2021, các đối tượng đã thực hiện 11 vụ trộm tại các đền, chùa ở Can Lộc và TX Hồng Lĩnh với số tiền khoảng 26 triệu đồng.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cao Trang