Hà Tĩnh: Phá đường dây buôn hàng cấm liên tỉnh, thu gần 1,5 tấn pháo

Công an các tỉnh: Hà Tĩnh, Đồng Nai, An Giang, Cà Mau đã phối hợp triệt phá thành công đường dây buôn bán pháo liên tỉnh, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ gần 1.500kg pháo.

Cơ quan điều tra bắt giữ các đối tượng.

Dịp cuối năm, tội phạm nói chung, tội phạm buôn bán pháo có nhiều diễn biến phức tạp. Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, Công an TX Kỳ Anh đã tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tập trung đấu tranh.

Sau một thời gian theo dõi, Công an TX Kỳ Anh phát hiện nhóm đối tượng hoạt động phạm tội buôn bán pháo với quy mô lớn, phạm vi hoạt động liên tỉnh. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an TX Kỳ Anh đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp đấu tranh. Theo đó, Công an TX Kỳ Anh đã xác định được đối tượng trên địa bàn tham gia, hoạt động buôn bán pháo.

Ngày 4/8/2023, tại Công ty Formosa Hà Tĩnh, Công an thị xã bắt giữ đối tượng Phan Văn Tuân (SN 1999, trú tại thôn Phú Hòa, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi tàng trữ 6,78kg pháo nổ; đồng thời tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, đấu tranh mở rộng.

Sau khi bắt giữ Phan Văn Tuân, Công an TX Kỳ Anh đã triển khai lực lượng tập trung khai thác thông tin, củng cố chứng cứ và mở rộng đấu tranh với các đối tượng có liên quan.

Cơ quan điều tra thu giữ tang vật.

Từ lời khai của Tuân, Công an TX Kỳ Anh phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các tỉnh tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng buôn bán pháo trong đường dây liên quan đến Phan Văn Tuân. Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy bắt các đối tượng, cơ quan điều tra gặp không ít khó khăn. Các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi, giao dịch chủ yếu qua mạng xã hội, sử dụng các tài khoản ảo để thanh toán, địa bàn hoạt động thường xuyên thay đổi, các thông tin trao đổi khi mua bán xong đều bị bọn chúng xóa sạch.

Nhưng, bằng tinh thần trách nhiệm, mưu trí, sáng tạo, ý chí quyết tâm của các lực lượng tham gia phá án, sau một thời gian bám địa bàn, nắm rõ quy luật hoạt động của đối tượng, cơ quan điều tra đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng.

Ngày 3/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an TX Kỳ Anh chủ trì phối hợp với Phòng An ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các tỉnh Đồng Nai, An Giang, Cà Mau tiến hành bắt giữ các đối tượng: Vũ Trí Hiếu (SN 1989, trú tại ấp Chiến Thắng, xã Bảo Hoà, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Vĩnh Phú (SN 1987, trú tại ấp Phước Thạnh, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang); Nguyễn Chí Tâm (SN 1981, trú tại ấp Dinh Củ, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau); Nguyễn Văn Trường (SN 1988, trú tại ấp Quốc Hưng, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Sau khi bắt giữ các đối tượng, cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ tang vật gần 1.500kg pháo hoa nổ, 8 điện thoại di động, 2 bộ máy vi tính, 2 máy in đơn, thẻ tài khoản ngân hàng và một số tang vật liên quan đến hoạt động mua, bán pháo; đồng thời, triệu tập làm việc với một số đối tượng khác có liên quan.

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Vĩnh Phú.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do thấy lợi nhuận cao nên Nguyễn Vĩnh Phú, Nguyễn Chí Tâm đã bàn bạc, góp tiền mua pháo từ một số người Việt sinh sống tại Campuchia sau đó thuê người vận chuyển bằng đường sông về tập kết tại nhà Phú và Tâm để bán kiếm lời.

Để tiêu thụ, các đối tượng lập các tài khoản ảo trên Facebook, Zalo, Telegram, các trang mạng bán hàng điện tử Shopee, Lazada... để quảng cáo buôn bán pháo; đồng thời, mua các số điện thoại, tài khoản ngân hàng không chính chủ để liên lạc và nhận, chuyển tiền từ người mua, bán pháo.

Để hoạt động buôn bán thuận lợi, Nguyễn Vĩnh Phú (đối tượng cầm đầu) đã phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng. Theo đó, Phú là người kết nối mua hàng (pháo), quản lý các tài khoản mạng xã hội (tài khoản ảo) để quảng cáo, tìm kiếm khách và nhận tiền.

Nguyễn Chí Tâm trực tiếp nhận thông tin người mua pháo từ Phú và đóng gói, in đơn hàng. Nguyễn Văn Trường vận chuyển hàng đi gửi tại các đơn vị chuyển phát nhanh trên địa bàn tỉnh An Giang.

Các đối tượng cùng tang vật.

Bằng các thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2023 đến nay, nhóm đối tượng Phú, Tâm, Trường đã mua, bán ra thị trường khoảng 3.000kg pháo cho nhiều đối tượng trên phạm vi toàn quốc, trong đó có đối tượng Vũ Trí Hiếu, Phan Văn Tuân.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TX Kỳ Anh đang hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật đồng thời đấu tranh, mở rộng.

Văn Hùng – Đức Quang