Hà Tĩnh: Phần lớn xe tự ý cơi nới thành thùng chở vật liệu xây dựng

Sau hơn 1 tuần ra quân (từ 1/4/2021 đến nay), Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã phát hiện 13 trường hợp vi phạm về quá khổ, quá tải và phần lớn các phương tiện là xe tải chở vật liệu xây dựng.

Tổ công tác của Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh kiểm tra tải trọng xe trên QL1 tuyến tránh TP. Hà Tĩnh.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Công an Hà Tĩnh về tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo thành thùng trên đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh đã huy động nhân lực cùng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, tập trung xử lý trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm, khu vực tập trung các mỏ khai thác khoáng sản, bãi tập kết vật liệu xây dựng.

Phương tiện mà lực lượng chức năng kiểm tra hướng tới là xe tải, xe ô tô kéo rơ-moóc hoặc sơ mi rơ-moóc.

Nhiều tài xế vẫn bất chấp quy định để nâng thành thùng, chở quá tải.

Ngày 8/4, Báo Hà Tĩnh theo chân một tổ công tác lập chốt kiểm tra ở Quốc lộ 1 tuyến tránh TP. Hà Tĩnh đoạn qua xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên). Trong vòng 2 giờ đồng hồ, tổ công tác này đã kiểm tra hơn 10 phương tiện, qua đó, phát hiện 2 xe tải chở vật liệu xây dựng vi phạm tải trọng và cơi nới thành thùng.

Tổ CSGT cân tải trọng xe tải mang BKS 38C - 086.38 trên Quốc lộ 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh.

Thừa nhận việc lắp vào các tấm sắt nâng thành thùng để chở thêm hàng là sai, nhưng tài xế Hoàng Văn Bính (xã Nam Điền, huyện Thạch Hà) điều khiển xe tải BKS 38C – 086.38 chở đá hộc lại biện bạch rằng: “Đây là các tấm sắt di dộng, khi cần mới lắp vào thùng xe. Tôi mới sử dụng được 5 – 6 ngày đây thôi. Tôi xin cam đoan sau lần này sẽ không cơi nới thành thùng xe nữa”.

Tương tự, tài xế Nguyễn Văn Thiên (xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) - chủ xe tải BKS 34C – 127.86 cơi nới thành thùng cũng phân trần rằng, do xe mới mua từ ngoài Bắc về nên chưa kịp tháo phần cơi nới xuống.

Dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, xe tải BKS 34C – 127.86 đã được cắt bỏ phần cơi nới

Trong hơn 1 tuần ra quân (từ 1/4/2021 đến nay), Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 13 trường hợp vi phạm, trong đó có 1 trường hợp chở quá tải, 2 trường hợp vượt quá chiều cao, 1 trường hợp vượt quá chiều dài, 1 trường hợp thay đổi thiết kế thành thùng và 2 trường hợp biển số bị che lấp....

Đội CSGT Công an Lộc Hà kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn

Cùng với Phòng CSGT (Công an tỉnh), CSGT các địa phương cũng đã quyết liệt xử lý các phương tiện chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thành thùng.

Thiếu tá Lê Sỹ - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Lộc Hà cho hay: “Trong quá trình lập chốt kiểm tra, xử lý đơn vị đã phát hiện 11 trường hợp vi phạm tải trọng, chở hàng vượt quá chiều cao, tự ý thay đổi kích thước thành thùng.

Đáng chú ý có phương tiện chở quá tải từ 100% tới 150% khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông”.

Xe tải mang BKS 38C - 155.74 chở quá tải 102,75%.

Quá trình làm nhiệm vụ, cùng với việc kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm, lực lượng CSGT cũng tuyên truyền, giải thích, vận động và buộc cam kết không tái phạm để lái xe, chủ xe, chủ hàng hiểu hơn và chấp hành tốt quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Đặc biệt, sau khi xử lý vi phạm vượt quá tải trọng, lực lượng chức năng giám sát việc hạ tải và tháo gỡ đối với những phương tiện cơi nới thành thùng xe.

Việc xử lý nghiêm các vi phạm về tải trọng, cơi nới thành thùng góp phần đảm báo trật tự ATGT.

Thiếu tá Diệp Xuân Quyền – Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra tai nạn và xử lý vi phạm (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) cho biết: “Gần đây, khi nhu cầu về vật liệu xây dựng phục vụ các công trình tăng cao, những vi phạm về chở hàng quá tải, quá khổ, quá chiều dài, chiều cao thành thùng xe... lại có dấu hiệu diễn biến phức tạp.

Đơn vị sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác để tăng cường tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm, kiên quyết giữ vững sự nghiêm minh của pháp luật”.

Đức – Tấn