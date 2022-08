Hà Tĩnh phạt 2 tài xế 70 triệu, cùng bị tước bằng lái ôtô 23 tháng do vi phạm nồng độ cồn

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Nguyễn Huy H. (Can Lộc) và tài xế Nguyễn Công Th. (TX Kỳ Anh) tổng số tiền 70 triệu đồng, tước GPLX trong 23 tháng do vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển ô tô tham gia giao thông.

Đội CSGT-TT Công an huyện Can Lộc kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế trên địa bàn.

Thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT, vào lúc 21h30’ ngày 2/8, tại km 12+500 tỉnh lộ 548, đoạn qua thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc), tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT-TT Công an huyện Can Lộc đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế Nguyễn Huy H. (SN 1986, xã Kim Song Trường) điều khiển xe ô tô mang BKS 60C-462.xx.

Thời điểm kiểm tra, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT-TT Công an huyện Can Lộc ghi nhận trong hơi thở của tài xế H. có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở (0,655 miligam/1 lít khí thở), vi phạm quy định tại điểm a khoản 10 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP nên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam tài xế.

Xét tính chất, mức độ hành vi vi phạm hành chính vượt quá thẩm quyền, UBND huyện Can Lộc báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra cùng đề xuất của UBND huyện Can Lộc, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đối với tài xế Nguyễn Huy H. số tiền 35 triệu đồng, quy định tại điểm a, khoản 10, điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Tài xế H. còn bị tước GPLX hạng B2 do Sở GTVT Đà Nẵng cấp, trong thời hạn 23 tháng, quy định tại điểm h, khoản 11, Điều 5 và Điều 81 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Đội CSGT-TT Công an huyện Kỳ Anh kiểm tra nồng độ cồn với tài xế tham gia giao thông trên địa bàn.

Cũng trong thời gian này, UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đối với tài xế Nguyễn Công Th. (SN 1984, xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh) số tiền 35 triệu đồng và tước GPLX hạng B2 do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp, trong thời hạn 23 tháng do vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tài xế Nguyễn Công Th. bị Đội CSGT-TT Công an huyện Kỳ Anh lập biên bản vi phạm hành chính khi điều khiển ô tô mang BKS 38A-447.xx lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 555 đoạn qua xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở (0,463 miligam/1 lít khí thở).

Xét tính chất, mức độ hành vi vi phạm hành chính vượt quá thẩm quyền nên UBND huyện Kỳ Anh đã báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm của tài xế Nguyễn Công Th.

N.K