Hà Tĩnh: Thu giữ 3.400 kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc

Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) vừa phối hợp với lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh kiểm tra, thu giữ 1.050 bộ kit test COVID-19 do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.