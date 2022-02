Hà Tĩnh: Tìm người bị hại vụ lừa 5.000 cộng tác viên bán bản vẽ thi công, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Để phục vụ cho quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh thông tin, ai là người bị hại của Lê Bá Hải và nhóm đối tượng trên đề nghị liên hệ với cơ quan công an để được giải quyết. Địa chỉ lên hệ: Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh, số 268 đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh; ĐT: 0692.928.231.