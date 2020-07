Hà Tĩnh: Triệt phá vụ đánh bạc “khủng”, thu giữ 252 triệu đồng cùng nhiều hung khí

Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân phá thành công một vụ đánh bạc với sự tham gia của 15 đối tượng, thu giữ số tiền hơn 252 triệu đồng, 1 khẩu súng, 7 thanh kiếm các loại.

15 “bác thằng bần” bị bắt giữ tại Công an huyện Nghi Xuân

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào hồi 23h ngày 12/7, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bất ngờ đột kích vào nhà riêng Trần Quốc Lưu (SN 1974, trú tại thôn 10, xã Cổ Đạm), phát hiện 15 đối tượng đang có hành vi đánh bạc.

Vũ khí “nóng” và tang vật vụ án

Các đối tượng bị bắt, gồm: Trần Quốc Lưu (chủ nhà); Phan Thanh Tích (SN 1977), Phan Văn Hải (SN 1980), Phan Văn Sơn (SN 1981), Nguyễn Quốc Nam (SN 1990), Phan Văn Khánh (SN 1999), Trần Văn Phong (SN 1995), cùng trú tại xã Cổ Đạm; Hoàng Văn Đình (SN 1990), trú tại xã Xuân Liên; Hoàng Minh Tuấn (SN 1981), trú tại xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân;

Thái Văn Long (SN 1984), Trần Long Nhật (SN 2001), cùng trú tại thị trấn Phố Châu; Trần Hữu Duy (SN 1984), trú tại xã Sơn Phú; Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1987), trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn; Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1994), trú tại thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang; Nguyễn Đình Giáp (SN 1994), trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngôi nhà của Trần Quốc Lưu - nơi các đối tượng tụ tập đánh bạc

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 252.415.000 đồng, 1 khẩu súng, 7 dao kiếm, 5 bộ bài và một số tang vật có liên quan.

Trần Quốc Lưu (chủ nhà) bị khởi tố về tội đánh bạc và gá bạc

Chiều nay (15/7), Cơ quan CCĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Lưu về tội đánh bạc và gá bạc; 9 bị can về tội đánh bạc, gồm: Phan Thanh Tích, Phan Văn Hải, Phan Văn Sơn, Hoàng Minh Tuấn, Thái Văn Long, Trần Hữu Duy, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hoàng Văn Đình, Nguyễn Thị Thu Hiền.

Các đối tượng còn lại, Công an huyện đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoài Nam