Hà Tĩnh: Triệt xóa đường dây vận chuyển 12kg ketamine, 5.600 viên hồng phiến, bắt 5 đối tượng

Các lực lượng của Công an tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt 5 đối tượng, thu 12kg ketamine, 5.600 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật.

Hiện trường vụ vây bắt các đối tượng vận chuyển ma túy

Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an huyện Vũ Quang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Tổ công tác đặc biệt 238, Phòng Cảnh sát Cơ động, Bộ đội biên phòng tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường giao thông thuộc khu vực biên giới.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh có mặt tại hiện trường, chỉ đạo tiếp tục mở rộng điều tra

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16/2/2023, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thôn 1, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng: Đậu Thế Anh (SN 1998) và Nguyễn Văn Tiệp (SN 1996), đều trú tại xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn; thu giữ 12 túi ni lông màu xanh chứa 12 kg ma túy loại ketamine và 5.600 viên hồng phiến.

2 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Trong quá trình bắt giữ, các đối tượng đã chống đối quyết liệt và phóng xe với tốc độ cao để bỏ chạy. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ các đối tượng đảm bảo an toàn.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số ma túy thu giữ được ở trên được nhận từ các đối tượng người Lào ở khu vực biên giới để đưa vào nội địa giao cho các đối tượng ở Quảng Bình nhằm tiêu thụ.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp xét hỏi đối tượng trong đường dây ma túy

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, đến khoảng 2 giờ ngày 17/2/2023, tại xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Vũ Quang phối hợp Công an huyện Hương Sơn bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Khương (SN 1991, trú tại xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình); vào lúc 3 giờ cùng ngày, tại xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục bắt giữ đối tượng Phan Mạnh Hùng (SN 1995, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) khi đối tượng đang bắt xe khách di chuyển vào các tỉnh phía Nam để lẩn trốn.

Đối tượng Phan Mạnh Hùng khai báo với cơ quan công an

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên từ Đậu Thế Anh và Nguyễn Văn Tiệp để đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiệp khai báo với cơ quan công an

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, đến khoảng 8 giờ ngày 18/2/2023, các tổ công tác bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Cường (SN 1996, trú tại thôn 1, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn) là đối tượng đứng ra kết nối, điều hành đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Lào vào các tỉnh, thành phía Nam tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Quốc Cường khai báo với cơ quan công an

Theo cơ quan chức năng, đây là đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam qua địa bàn Hà Tĩnh rồi đưa vào các tỉnh, thành phía Nam tiêu thụ với số lượng lớn, chia thành nhiều công đoạn, phương thức thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Các đối tượng khai nhận, số ma túy nếu tiêu thụ thành công có trị giá khoảng 6 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật.

Thời gian qua, Tổ công tác đặc biệt 238 Công an tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, thu giữ nhiều loại hung khí, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, đặc biệt đối với công tác đấu tranh, phòng ngừa với tội phạm về ma túy. Ngoài vụ bắt giữ nói trên, trước đó vào ngày 8/2/2023, Tổ công tác 238 đã phát hiện, bắt giữ đối tượng: Hoàng Xuân Hoài, SN 1974, trú tại xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2,9 gam heroin; ngày 15/2/2023, bắt giữ đối tượng Dương Anh Đức, SN 1982, trú tại phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, thu giữ 5,01 gam methamphetamine.

