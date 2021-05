Hà Tĩnh: Tự đứng ra thỏa thuận thu tiền gặt lúa, bị xử phạt 3,5 triệu đồng

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xử phạt hành chính đối với Hà Huy Giáp (SN 1985, thôn Hưng Thắng, xã Cẩm Hưng) số tiền 3,5 triệu đồng do có hành vi tạo ra hoàn cảnh để buộc người khác đưa tiền, tài sản.

Công an huyện Cẩm Xuyên triệu tập đối tượng Hà Huy Giáp lên làm rõ sự việc.

Trước đó, như Báo Hà Tĩnh đã phản ánh, khi bước vào vụ thu hoạch lúa xuân, Hà Huy Giáp đứng ra ký kết với một số thôn ở xã Cẩm Hưng, trong đó có thôn Hưng Thắng, về việc sẽ chịu trách nhiệm kêu gọi máy gặt đập liên hợp về cho bà con. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên số lượng máy gặt hạn chế.

Do lúa đã chín, muốn thu hoạch nhanh nên chiều 10/5, người dân thôn Hưng Thắng đã kêu gọi máy gặt về. Sáng 11/5, máy gặt của người dân ở xã Cẩm Thịnh tới thu hoạch lúa. Lúc này, Giáp đứng ra tự thỏa thuận thu tiền 20.000 đồng/sào từ máy gặt này.

Nhận được thông tin phản ánh từ người dân địa phương, Công an huyện Cẩm Xuyên đã triệu tập Hà Huy Giáp cùng 1 người khác có liên quan lên làm việc.

Tại cơ quan công an, 2 người này đã thừa nhận: Tổng số tiền thu được là 1,9 triệu đồng, Giáp là người đứng ra thu tiền 2 lần, vào buổi sáng và chiều ngày 12/5.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 25/5, Công an huyện Cẩm Xuyên đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3,5 triệu đồng đối với Hà Huy Giáp, theo điểm c, khoản 2, điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Văn Đức