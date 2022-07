Hà Tĩnh: Vì đâu liên tiếp xảy ra các vụ trọng án tại Nghi Xuân?

Tính từ đầu năm 2022 tới nay, trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xảy ra 4 vụ trọng án làm 4 người tử vong - tăng 2 vụ/2 người chết so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 4 vụ/4 người chết so với cùng kỳ năm 2021.

Liên tiếp xảy ra các vụ án đau lòng

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng ngày 11/7 tại lò mổ ở thôn Hồng Tiến, xã Xuân Giang (Nghi Xuân).

Cách đây 2 tuần, người dân xã Xuân Giang (Nghi Xuân) xôn xao trước vụ việc anh V.H.H. (SN 1975, chủ lò mổ gia súc) bị ông Võ Ngọc Bính (SN 1954, trú cùng thôn, làm việc tại lò mổ) đâm tử vong tại lò mổ ở thôn Hồng Tiến (xã Xuân Giang).

Lực lượng chức năng đã bắt giữ ông Võ Ngọc Bính ngay sau đó. Theo khai nhận ban đầu của nghi phạm, thời gian trước, giữa 2 người từng có mâu thuẫn nhưng sau đó được giải quyết.

Vào đầu chiều ngày 11/7, giữa ông Bính và anh H. có xảy ra xích mích dẫn tới cự cãi tại khu vực lò mổ. Ông Bính sau đó về nhà lấy dao rồi trở lại lò mổ và đâm anh H. tử vong.

Đại úy Nguyễn Ngọc Bảo – Trưởng Công an xã Xuân Giang cho hay: Giữa nghi phạm và anh H. có quan hệ họ hàng. Anh H. gọi ông Bính là chú. Trong cuộc sống thường ngày, ông Võ Ngọc Bính là người khá hiền lành, sống gần gũi với mọi người và không nghiện bia rượu.

Nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng có thể do ông Bính không kiềm chế được nóng giận nên đã dùng dao đâm anh H. dẫn đến tử vong.

Khu vực sông Lam đoạn gần cầu Cửa Hội - nơi phát hiện ra thi thể anh N.V.T, người liên quan tới vụ án mạng khiến anh H.V.H. tử vong.

Trước đó, tại một địa bàn khác của huyện Nghi Xuân là xã Cương Gián cũng xảy ra vụ trọng án đau lòng.

Cụ thể, khoảng 11h ngày 27/6, anh H.V.H. (SN 1975) và bố là ông H.V.T (SN 1951) đang ở trong trang trại của gia đình ở thôn Trung Sơn, xã Cương Gián thì bị N.V.T (SN 1990, trú thị trấn Tiên Điền) cùng một người khác tới hành hung. Sau khi đánh anh H., 2 người đàn ông đã bỏ đi. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, anh H. đã tử vong.

Một ngày sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể N.V.T – nghi can trong vụ việc anh H. bị đánh tử vong, chết đuối ở khu vực sông Lam, đoạn gần cầu Cửa Hội.

Vụ việc đang được Cơ quan Công an điều tra làm rõ, nhưng không loại trừ khả năng, khi biết tin anh H. đã tử vong, N.V.T lo sợ nên đã nhảy cầu tự tử.

Nguyễn Văn Phong bị TAND tỉnh tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù giam về tội “Giết người” tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 19/7.

Ngoài các vụ việc nêu trên thì tính từ đầu năm tới nay, trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã xảy ra thêm 2 vụ án mạng khác ở xã Xuân Thành và xã Cổ Đạm khiến 2 người tử vong.

Trong 2 vụ việc này thì Nguyễn Văn Phong (SN 2005, thôn Lâm Phú Thịnh, xã Xuân Liên) – hung thủ đâm tử vong anh T.T.T. (SN 2002, thôn Hải Đông, xã Cổ Đạm) tại quán intenet ở thôn Phú Thuận Hợp, xã Cổ Đạm ngày 4/3 đã bị TAND tỉnh tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Giết người” tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 19/7 vừa qua.

Vụ án này, nguyên nhân xuất phát từ việc Phong từng mâu thuẫn và gây thương tích cho một người trong nhóm bạn của anh T.T.T. Vụ việc sau đó được hai bên thống nhất: Phong phải bồi thường cho bạn của anh T. 1 triệu đồng để lo chi phí chữa trị. Tuy nhiên, khi bạn của anh T. đòi tiền thì Phong chưa có nên xin khất.

Sau đó, các bên gặp nhau tại quán internet thì xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau. Hậu quả, anh T. bị Phong đâm tử vong.

Phan Thanh Tùng và Trần Đức Thắng lúc bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngành chức năng cũng đang hoàn thiện hồ sơ để truy tố Phan Thanh Tùng (SN 2002, thôn Thành Vân, xã Xuân Thành) và Trần Đức Thắng (SN 2003, trú tại thôn Đông Biên, xã Xuân Hải) – 2 nghi phạm gây ra cái chết cho anh T.V.C (SN 1978, thôn Yên Liễu, xã Xuân Yên) khi tham gia giao thông trên đường ĐT.547 đoạn qua thôn Minh Hòa, xã Xuân Thành vào 26/1/2022.

Vụ án bắt nguồn từ việc nạn nhân điều khiển xe máy vượt lên trước xe máy của Phan Thanh Tùng. Tùng cho rằng bị anh C. khiêu khích nên đã rủ Thắng đuổi theo và Tùng dùng dao đâm chết nạn nhân.

Chủ yếu do xích mích, mâu thuẫn cá nhân bột phát

Là địa bàn có khu du lịch biển, khu công nghiệp cũng như nhiều điểm nghỉ dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển KT-XH của huyện Nghi Xuân nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT.

Từ đầu năm lại nay, trên địa bàn huyện Nghi Xuân xảy ra 24 vụ vi phạm về trật tự xã hội (giảm 5 vụ, giảm 17,8% về số vụ, tuy nhiên trọng án lại tăng 4 vụ/4 người chết, so với cùng kỳ).

Trong số 24 vụ vi phạm về trật tự xã hội thì Công an huyện Nghi Xuân đã làm rõ được 21 vụ, bắt giữ 41 đối tượng, thu giữ tài sản tổng trị giá trên 600 triệu đồng.

Công an xã Xuân Thành tuyên truyền pháp luật tới chủ các cửa hàng kinh doanh ở khu du lịch biển Xuân Thành.

Thượng tá Đào Bình Nguyên – Phó Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho hay: “Các vụ giết người và cố ý gây thương tích xẩy ra trong thời gian gần đây có nguyên nhân chủ yếu là do xích mích, mâu thuẫn cá nhân bột phát trong nội bộ Nhân dân, không có dấu hiệu của ổ nhóm, đường dây tội phạm”.

Công an xã Xuân Giang cùng tổ hòa giải thôn Hồng Tiến trò chuyện với người dân trên địa bàn.

Cũng theo Thượng tá Nguyên, công an huyện đã yêu cầu công an các xã, thị trấn tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ Nhân dân và phối hợp với các tổ chức như mặt trận, tổ liên gia tự quản về ANTT, tổ hòa giải ở thôn xóm để thực hiện các biện pháp nhằm hóa giải những mâu thuẫn, xích mích này; không để mâu thuẫn kéo dài, phát sinh hành vi phạm tội.

Công an các đơn vị, địa phương cũng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật tới bà con Nhân dân, nhất là việc khi tham gia các tiệc vui, liên hoan, đám cưới… thì hạn chế sử dụng bia rượu, để tránh dẫn tới những hành động gây ra mâu thuẫn, gây rối ANTT. Các đội nghiệp vụ của Công an huyện và công an các xã nắm chắc di biến động của các đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng hình sự để phòng ngừa các hành vi vi phạm.

Hệ thống camera an ninh trên địa bàn huyện Nghi Xuân góp phần giúp lực lượng chức năng phát hiện, xử lý các vụ việc về ANTT xẩy ra trên địa bàn.

"Tin rằng với việc triển khai mạnh mẽ các giải pháp nêu trên thì tình hình ANTT trên địa bàn huyện thời gian tới đây sẽ tiếp tục được giữ vững, đặc biệt là hạn chế tối đa xảy ra các vụ án mạng, đảm bảo bình yên cho người dân, góp phần vào sự phát triển KT – XH của địa phương”, Thượng tá Đào Bình Nguyên - Phó Trưởng Công an huyện Nghi Xuân nhấn mạnh.

Nguyên Khang – Lê Tuấn