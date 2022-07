Hà Tĩnh: Xử phạt 1 trường hợp thông tin sai sự thật về kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Đăng tải thông tin sai sự thật về Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 tỉnh Hà Tĩnh trên mạng xã hội facebook, V.B.T. (SN 1993, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Ngày 4/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.B.T. (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 trên mạng xã hội facebook với số tiền 7,5 triệu đồng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ làm việc với V.B.T.

Khoảng 14 giờ 20 phút ngày 29/6, V.B.T. đăng tải trên mạng xã hội facebook với nội dung “Điểm chuẩn đầu vào lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh năm 2022”, kèm bảng điểm chuẩn của 21 trường THPT trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 30/6, Sở mới bắt đầu tổ chức chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2022. Sau khi có kết quả điểm chấm thi phúc khảo mới công bố điểm chấm phúc khảo và điểm tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2022.

Điểm chuẩn đầu vào năm 2021 được V.B.T. sử dụng để cho rằng đây điểm chuẩn đầu vào lớp 10 năm 2022.

Qua làm việc, V.B.T. thừa nhận nội dung đăng tải trên là sai sự thật, thông tin trên là điểm chuẩn đầu vào lớp 10 THPT tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 chứ không phải là năm 2022.

V.B.T. nhận thức rõ hành vi vi phạm, gỡ bỏ bài viết, đồng thời đăng thông tin đính chính, cam kết không tái phạm

Hành vi trên của V.B.T đã vi phạm Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 3/2/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh đã xử phạt hành chính V.B.T. với số tiền 7,5 triệu đồng.

Kim Sen