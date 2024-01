Hà Tĩnh yên bình trong dịp nghỉ tết Dương lịch

Dù có nhiều hoạt động chào đón năm mới, thu hút đông đảo người dân tham gia nhưng với việc chủ động các kế hoạch, phương án, tình hình ANTT, ATGT trong dịp tết ở Hà Tĩnh được đảm bảo.

Hàng nghìn người đổ về Quảng trường Thành Sen tham dự chương trình “Hà Tĩnh chào năm mới 2024”.

Tối 31/12, UBND tỉnh tổ chức chương trình “Hà Tĩnh chào năm mới 2024” tại Quảng trường Thành Sen (TP Hà Tĩnh) nhằm tạo tạo không khí vui tươi, phấn khởi động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thời khắc đón chào năm mới 2024.

Do đây là lần đầu tiên Hà Tĩnh tổ chức một chương trình chào đón năm mới quy mô, hoành tráng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng nên đã thu hút hàng nghìn người dân tới đón xem, thưởng thức.

Lực lượng Công an TP Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại chương trình “Hà Tĩnh chào năm mới 2024”.

Trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết: Xác định đây là chương trình lớn của tỉnh và số lượng người dân đổ về Quảng trường Thành Sen rất lớn, với vai trò chủ công, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phân công lực lượng, đảm bảo giữ vững ANTT, ATGT với mục tiêu sự kiện được diễn ra an toàn và đặc biệt không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Công an thành phố đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ an ninh, CSGT, cảnh sát hình sự, công an các xã, phường, phối hợp chặt chẽ với lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh, dân quân tự vệ bám tuyến, bám địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm lợi dụng đông người để trộm cắp tài sản, móc túi, gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Với việc chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án, trong suốt thời gian diễn ra chương trình “Hà Tĩnh chào năm mới 2024”, tình hình ANTT, ATGT luôn được giữ vững.

Đặc biệt, sau khi kết thúc chương trình, dù lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông nhưng tình hình giao thông vẫn đảm bảo thông suốt, không để xảy ra ùn tắc, không xảy ra vụ việc đột xuất, phức tạp.

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình “Hà Tĩnh chào năm mới 2024”, tình hình ANTT, ATGT luôn được đảm bảo.

Kỳ nghỉ tết Dương lịch năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 3 ngày. Đây là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động chào đón năm mới thu hút đông đảo người dân tham gia.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh cho hay: Với mục tiêu bảo đảm ANTT, ATGT phục vụ Nhân dân đi lại, vui chơi thuận tiện, an toàn, Công an Hà Tĩnh đã chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT, trật tự ATGT, PCCC, xử lý dứt điểm các mâu thuẫn, vướng mắc trong Nhân dân, không để các đối tượng xấu lợi dụng kích động gây phức tạp tình hình.

Trong những ngày nghỉ tết Dương lịch, CSGT 2 cấp đã huy động, bố trí lực lượng, phương tiện vừa tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, vừa thành lập các chốt kiểm tra xử lý vi phạm giao thông, tham gia phân luồng, phân tuyến và hướng dẫn, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc và các vụ TNGT nghiêm trọng.

Công an Hà Tĩnh đảm bảo tốt tình hình ANTT, ATGT trong dịp nghỉ tết Dương lịch.

Công an cấp huyện và xã, phường, thị trấn tăng cường bám sát cơ sở, địa bàn, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm gắn với tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Với việc chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả các phương án, kế hoạch công tác nên trong 3 ngày nghỉ tết Dương lịch 2024, tình hình ANTT, trật tự ATGT trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản được giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, không xảy ra các vụ cháy nổ nghiêm trọng, góp phần phục vụ Nhân dân đi lại, vui xuân an toàn.

Quỳnh Chi