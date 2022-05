Hệ thống “mắt thần” tại các thôn giúp Thạch Hà đảm bảo an ninh trật tự

Hệ thống camera an ninh được lắp đặt tại các thôn trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.

Đại úy Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng Công an xã Lưu Vĩnh Sơn kiểm tra hệ thống camera được lắp đặt tại thôn Yên Nghĩa.

Tháng 1/2021, thôn Yên Nghĩa (xã Lưu Vĩnh Sơn) trở thành thôn đầu tiên của Hà Tĩnh thực hiện chủ trương xã hội hóa lắp đặt hệ thống camera an ninh trị giá khoảng 60 triệu đồng. Sau hơn 1 năm thực hiện, tệ nạn trộm cắp vặt trên địa bàn gần như được xóa bỏ.

Từ thành công bước đầu, xã Lưu Vĩnh Sơn đã nhân rộng mô hình tại các thôn, gồm: Song Hoành (9 mắt), Yên Nghĩa (8 mắt), Vĩnh Trung (7 mắt). Một số thôn khác đang tiến hành lắp đặt: Lộc Ân (7 mắt), Bắc Tiến Nhà Ngo (7 mắt)…

Ông Ngô Văn Ngụ - Bí thư Chi bộ thôn Song Hoành theo dõi tình hình an ninh qua hệ thống camera giám sát.

Ông Ngô Văn Ngụ - Bí thư Chi bộ thôn Song Hoành thông tin: “Qua quá trình vận động người dân, con em quê hương đóng góp và xã hỗ trợ một phần kinh phí, thôn đã lắp đặt hệ thống camera an ninh trị giá 50 triệu đồng vào tháng 2/2022.

Bí thư, thôn trưởng và công an viên chịu trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống. Camera an ninh giúp người dân ý thức cao hơn trong việc chấp hành các quy định của địa phương, đặc biệt, tình trạng đổ rác trái giờ, trái nơi quy định không còn xuất hiện”.

Cũng theo ông Ngụ, nhờ có hệ thống giám sát, cán bộ thôn đã giúp lực lượng công an xã truy xuất dữ liệu, phát hiện 2 đối tượng có hành vi ném vỡ cửa kính nhà dân để xử lý theo quy định. Ngoài ra, camera còn cung cấp bằng chứng trong các vụ va chạm, tai nạn giao thông để phân định rõ đúng sai giữa các bên.

Hệ thống camera an ninh của thôn Song Hoành

Tại xã Thạch Đài, hệ thống camera an ninh ở thôn Nam Thượng được lắp đặt từ tháng 2/2021 đã phát huy hiệu quả rất lớn trong việc đảm bảo an ninh trật tự cho hơn 230 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu.

“Cửa hàng tạp hóa của gia đình tôi ở vị trí giao nhau giữa đường tránh quốc lộ 1 và đường nội thôn Nam Thượng. Với mật độ người và phương tiện qua lại dày đặc, điều tôi cũng như các hộ kinh doanh tại vị trí này lo lắng là tình trạng trộm cắp và tai nạn giao thông. Tuy nhiên, kể từ khi camera an ninh của thôn được đưa vào vận hành, chúng tôi đã yên tâm bởi luôn có “người giám sát” cạnh bên" - bà Nguyễn Thị Phương (thôn Nam Thượng) chia sẻ.

Những hộ kinh doanh ngay sát tuyến đường tránh quốc lộ 1 như bà Nguyễn Thị Phương hoàn toàn yên tâm sau khi camera an ninh được lắp đặt.

Thượng úy Phạm Duy Triết – Trưởng Công an xã Thạch Đài trao đổi: “Đến thời điểm này, toàn xã mới chỉ có thôn Nam Thượng được lắp camera an ninh. Hiện, chúng tôi đang thống nhất, bàn bạc với ban cán sự thôn và người dân để tiến hành nhân rộng, phủ kín 7 thôn còn lại”.

Thượng úy Triết cho biết thêm: Vào khoảng 10h ngày 3/3/2022, Công an xã Thạch Đài nhận được đơn trình báo của anh Trần Văn Cường (trú thôn Bắc Thượng) về việc anh bị kẻ gian lấy trộm 1 chiếc xe kéo trị giá gần 7 triệu đồng. Tiếp đó, khoảng 11h30 cùng ngày, đơn vị nhận thông tin từ anh Nguyễn Quốc Việt (thôn Bắc Thượng) về việc anh bị lấy cắp 1 chiếc tăng bua (bộ phận xe khách), 1 bàn ép lá côn (bộ phận xe tải) với tổng trị giá khoảng 4,5 triệu đồng.

Từ việc truy xuất dữ liệu, rà soát các đối tượng thông qua hệ thống camera an ninh của thôn Nam Thượng và xã Thạch Đài, công an xã đã xác minh, phối hợp với công an các xã Cẩm Thành, Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên), bắt giữ được thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp tài sản nói trên là Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1981, trú thôn Bắc Thành, Cẩm Thành).

Nguyễn Trọng Tuấn - đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Thạch Đài bị bắt giữ nhờ việc truy xuất dữ liệu qua camera an ninh.

Bắt đầu từ tháng 5/2021, mô hình camera an ninh được xã Tân Lâm Hương triển khai tại 3 thôn: Trung Hải, Tiến Bộ và Tân Hòa 1 với tổng số 17 mắt.

Trung tá Nguyễn Văn Hoành – Trưởng Công an xã cho biết, tất cả dữ liệu hình ảnh từ camera thu được sẽ truyền về lưu giữ tại hệ thống điều hành của công an xã qua màn hình lớn, thường xuyên có cán bộ phụ trách theo dõi tình hình.

Từ màn hình ở trung tâm, Công an xã có đầy đủ dữ liệu, căn cứ phục vụ công tác đấu tranh và phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội hiệu quả hơn. Hiện tại, Công an xã đang phối hợp với cấp ủy, chính quyền tiếp tục vận động người dân 22 thôn còn lại ủng hộ, đóng góp để lắp đặt hệ thống camera an ninh.

Hiện, Công an xã Thạch Đài đang khảo sát để phủ kín camera an ninh trên địa bàn các thôn.

Thượng tá Nguyễn Minh Triển – Phó Trưởng Công an huyện Thạch Hà khẳng định: "Việc lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các thôn giúp lực lượng công an nhận định, đánh giá đúng về đối tượng, phục vụ công tác truy xét, truy tìm đối tượng phạm tội một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, các “mắt thần” còn góp phần để người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định nơi sở tại, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm”.

