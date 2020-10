“Hô biến” Nokia 8800 giá 44 triệu thành điện thoại 2 triệu từ tay nhân viên bưu điện ở Hà Tĩnh

Sáng nay (2/10), Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Nghĩa (SN 1989, trú tại huyện Kinh Môn, Hải Dương) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Phạm Văn Nghĩa bị bắt ngày 28/9.

Trước đó, ngày 24/8/2020, Công an huyện Nghi Xuân nhận được đơn trình báo của chị Bùi Thị Lan (SN 1988, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) - nhân viên giao hàng của Bưu điện huyện Nghi Xuân với nội dung: Ngày 19/8, tại Khu đô thị mới Xuân An, thuộc tổ dân phố 7, thị trấn Xuân An, trong quá trình giao chiếc điện thoại Nokia 8800 cho khách hàng thì bị đánh tráo bằng điện thoại Nokia 6700.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28/9, Công an huyện Nghi Xuân đã điều tra, làm rõ đối tượng Phạm Văn Nghĩa (trú tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) là đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo, đánh tráo điện thoại nói trên.

Quá trình đấu tranh, Nghĩa khai nhận: Ngày 16/8, đối tượng liên hệ với cửa hàng bán điện thoại Hoàng Luxury (Hà Nội) để đặt mua 1 chiếc ĐTDĐ Nokia 8800, trị giá 44 triệu đồng rồi chuyển về Hà Tĩnh (số nhà 201, đường Nguyễn Nghiễm, tổ dân phố 7, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) người nhận sẽ trả tiền. Đây là địa chỉ có thật nhưng là một hiệu sửa xe máy và đối tượng dùng để lừa người giao hàng.

Cửa hàng Hoàng Luxury sau đó đã gửi chiếc ĐTDĐ trên qua đường bưu điện về thị trấn Xuân An.

Khu vực chị Bùi Thị Lan bị đối tượng Nghĩa làm “ảo thuật” chiếm đoạt chiếc điện thoại trị giá 44 triệu đồng.

Ngày 19/8, chị Lan đến địa chỉ trên giao hàng nhưng không gặp được người nhận nên gọi điện thoại theo số ghi trên bưu phẩm. Một người đàn ông (Phạm Văn Nghĩa) bắt máy rồi “dụ” chị Lan ra khu vực gần khu đô thị Xuân An để giao hàng.

Tại đây, đối tượng đã nhanh tay làm “ảo thuật” lấy chiếc điện thoại Nokia 8800 trị giá 44 triệu đồng từ Hoàng Luxury gửi về rồi đưa nhân viên bưu điện gói hàng ĐTDĐ Nokia 6700 trị giá 2 triệu đồng (đã chuẩn bị từ trước).

Sau khi tráo hàng, Nghĩa “nại” lý do cửa hàng Hoàng Luxury gửi sản phẩm không đúng loại nên không nhận, không trả tiền.

Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Nghĩa về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Hoài Nam