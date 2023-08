Hoàng Văn Luân bị bắt vì có hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, công dân

Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, đối tượng Hoàng Văn Luân (SN 1988, trú tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã nhiều lần tổ chức, lôi kéo người dân tụ tập khiếu kiện, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Đối tượng Hoàng Văn Luân (ngoài cùng bên trái) thường xúi giục, tổ chức cho người dân trên địa bàn Hà Tĩnh khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài. Ảnh do cơ quan công an cung cấp.

Những năm qua, trên địa bàn Hà Tĩnh triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đời sống dân sinh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số mâu thuẫn, dẫn đến khiếu nại, kiến nghị, nhất là liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Mặc dù cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã quan tâm, tích cực thực hiện công tác tiếp, đối thoại với công dân và giải quyết kịp thời các quyền lợi hợp pháp của người dân nhưng một số đối tượng vẫn lợi dụng các quyền tự do dân chủ để tổ chức, lôi kéo nhiều người tụ tập khiếu kiện, gây rối an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến hoạt động, uy tín của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn. Trong số đó, nổi lên trong đó là đối tượng Hoàng Văn Luân (SN 1988, trú tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh).

“Con đường khiếu kiện” sai pháp luật của Hoàng Văn Luân bắt nguồn từ việc Hà Tĩnh thực hiện dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, hạng mục lòng hồ Rào Trổ (năm 2011) có tổng diện tích bồi thường, hỗ trợ 2.024,6 ha tại 2 xã Kỳ Thượng và Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh). Trong quá trình giải phóng mặt bằng triển khai dự án, gia đình Hoàng Văn Luân cũng như nhiều hộ bị ảnh hưởng đã được bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.

Thế nhưng, cho rằng việc bồi thường là chưa thỏa đáng, Hoàng Văn Luân đã nhiều lần gửi đơn thư khiếu nại, kiến nghị lên các cấp, ngành địa phương. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, từ khiếu nại đơn lẻ liên quan đến quyền lợi của bản thân, Hoàng Văn Luân đã kích động, xúi giục nhiều người trên địa bàn cùng khiếu kiện, gây mất trật tự an ninh cơ sở.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 26/11/2019 của Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đối với Hoàng Văn Luân.

Điển hình là năm 2018, Luân đã kích động, tổ chức cho nhiều hộ dân kéo đến trụ sở UBND huyện Kỳ Anh, UBND tỉnh Hà Tĩnh khiếu kiện liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, hạng mục lòng hồ Rào Trổ. Mặc dù chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh đã nhiều lần tổ chức đối thoại, tiếp xúc và giải quyết các quyền lợi chính đáng; đồng thời, tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhưng Luân vẫn không chấp hành và luôn có thái độ chống đối.

Đỉnh điểm là từ năm 2019, Luân đã nhiều lần tổ chức, lôi kéo người dân tụ tập đông người, in ấn băng rôn, khẩu hiệu có nội dung sai sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết của chính quyền Hà Tĩnh đối với quyền lợi của người dân.

Nghiêm trọng hơn, Luân luôn tìm cách xúi giục bà con đến nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước căng băng rôn, khẩu hiệu, gây rối an ninh trật tự. Công an thành phố Hà Nội đã nhiều lần nhắc nhở, giáo dục, tuy nhiên, đối tượng Luân vẫn không chấp hành.

Đến tháng 11/2019, Công an phường Quang Trung (quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Văn Luân về hành vi gây mất trật tự nơi công cộng.

Từ ngày 28/4 – 12/5/2023, Hoàng Văn Luân tiếp tục tổ chức cho nhiều hộ dân ra Trung ương khiếu kiện.

Không dừng lại ở đó, khi Hà Tĩnh triển khai giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, Hoàng Văn Luân lại tiếp tục kích động, tổ chức cho nhiều hộ dân ra Trung ương khiếu kiện. Từ ngày 28/4 – 12/5/2023, Hoàng Văn Luân đã cầm đầu, lôi kéo hàng chục người dân trên địa bàn huyện Kỳ Anh ra Hà Nội khiếu kiện, nhằm gây áp lực đối với chính quyền các cấp, đòi giải quyết ngay các yêu sách bồi thường.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh: Từ khiếu nại đòi quyền lợi của cá nhân, Luân đã dần biến mình thành kẻ cầm đầu các vụ khiếu kiện tập thể liên quan đến lợi ích của nhiều người, dù những nội dung đó đã được các cấp, ngành giải quyết thấu đáo.

Đáng chú ý, Luân còn lừa phỉnh những hộ dân thiếu hiểu biết pháp luật và có quyền lợi liên quan để họ tham gia cung cấp thông tin, kinh phí, tụ tập khiếu kiện, gây rối an ninh trật tự. Từ khiếu nại tự phát, dần dần, Luân đứng ra “tổ chức” khiếu kiện tập thể và có dấu hiệu vụ lợi”.

Đối tượng Hoàng Văn Luân tại cơ quan Công an.

“Hành vi của Hoàng Văn Luân đã vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Luân về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Hiện, các cơ quan tố tụng đang củng cố hồ sơ tài liệu, điều tra xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật”, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Trưởng phòng An ninh nội địa cho biết thêm.

Thăng Long – Đình Sáng