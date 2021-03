Hơn 7.000 trường hợp vi phạm giao thông qua camera giám sát tự động trong quý I ở Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã thông báo tước giấy phép lái xe 1.115 trường hợp trong quý I/2021, theo báo cáo vừa được Ban ATGT tỉnh công bố.

Ban ATGT tỉnh cho biết, trong quý I năm 2021 (tính từ 15/12/2020 đến 14/3/2021), lực lượng chức năng toàn tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, qua đó phát hiện, lập biên bản 8.444 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, ra quyết định định xử phạt 7.821 trường hợp, số tiền xử phạt là 11,4 tỷ đồng.

Trong đó xử lý vi phạm 4.798 mô tô, 243 ô tô khách, 1.265 ô tô tải, 2.107 ô tô con, 31 phương tiện khác.

Lực lượng CSGT huyện Lộc Hà kiểm tra vi phạm nồng độ cồn.

Lỗi vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ (2.514 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm (951 trường hợp), không có giấy phép lái xe (344 trường hợp), vi phạm nồng độ cồn (627 trường hợp), dừng đỗ (238 trường hợp)...

Lực lượng chức năng thông báo tước giấy phép lái xe 1.115 trường hợp; tạm giữ 1.301 phương tiện các loại (1.107 mô tô, 136 ô tô, 58 phương tiện khác); gửi thông báo các trường hợp vi phạm phát hiện thông qua hệ thống giám sát tự động 7.030 trường hợp; xử lý và nhắc nhở, tuyên truyền 165 trường hợp học sinh vi phạm ATGT.

Hệ thống camera giám sát hiện đại được lắp đặt trên QL 1A đoạn qua Hà Tĩnh.

Cũng trong quý I năm 2021, cơ quan điều tra cấp huyện đã tiến hành khởi tố 17 vụ, 18 bị can về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Viện kiểm sát cấp huyện đã truy tố 13 vụ, 14 bị can. Tòa án hai cấp đưa ra xét xử 9 vụ, 9 bị cáo; phạt tù có thời hạn 2 bị cáo, phạt tù cho hưởng án treo 7 bị cáo.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam 4 tháng đối với Nguyễn Bá Anh Tuấn (SN 2001, trú tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Việc khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án, bị can đều có căn cứ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đến nay, các vụ án, bị can do cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, viện kiểm sát truy tố không có vụ án nào bị tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung; không có vụ án, bị cáo nào tòa án tuyên không phạm tội hoặc xét xử khác tội danh mà viện kiểm sát đã truy tố.

Hương Anh