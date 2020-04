Hương Sơn: 2 ngày liên tiếp bắt quả tang 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy

Trong 2 ngày (8 - 9/4/2020), lực lượng công an cấp xã ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã phối hợp bắt quả tang 2 vụ/ 3 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Anh tại cơ quan điều tra

Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 8/4/2020, tại tổ dân phố 3 (thị trấn Tây Sơn), Công an thị trấn Tây Sơn và Công an xã Sơn Kim 2 phối hợp với Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang Nguyễn Ngọc Anh (SN 1991) trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 23 viên nén màu hồng và một số tang vật có liên quan.

Tại cơ quan điều tra Công an huyện, Nguyễn Ngọc Anh khai nhận số viên nén màu hồng trên là ma túy tổng hợp (thường gọi là hồng phiến) do Anh mua về để sử dụng.

Đối tượng N.V.H và N.N.H

Tiếp đó, khoảng 17h ngày 9/4/2020, Công an xã Sơn Long phối hợp Công an xã Sơn Trà tuần tra kiểm soát trên địa bàn 2 xã, khi đến khu vực nghĩa trang Khe Buồng (xã Sơn Trà) phát hiện 2 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma tuý, thu giữ một số tang vật. 2 đối tượng là N.V.H (SN 1991) trú tại thôn 1 và N.N.H (SN 2002) đều trú tại thôn 2 (xã Sơn Long).

Các vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.

Ánh Dương