Hương Sơn: Đốt pháo trong đêm giao thừa, người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Với hành vi “Sử dụng pháo trái phép”, ông N.S.T (SN 1975, trú tại thôn 3, xã Sơn Bình) đã bị UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xử phạt 7,5 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 0 giờ 20 phút ngày 22/1/2023 (tức đêm giao thừa năm Quý Mão), ông N.S.T đưa 1 hộp pháo hoa nổ, loại 36 quả do nước ngoài sản xuất mang ra trước cổng nhà để đốt.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Sơn Bình đã có mặt tại hiện trường, đồng thời triệu tập ông T. lên trụ sở công an để làm rõ. Tại cơ quan công an, ông T. đã thừa nhận hành vi sử dụng pháo trái phép nói trên.

Đại úy Nguyễn Đình Huân – Trưởng Công an xã Sơn Bình thông tin: Đơn vị đã củng cố hồ sơ, tham mưu UBND huyện Hương Sơn xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Sử dụng pháo trái phép” đối với ông N.S.T

Theo đó, ngày 10/2/2023, UBND huyện Hương Sơn đã ra quyết định số 180/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.S.T về hành vi “Sử dụng pháo trái phép” theo quy định tại Điểm i, Khoản 3, Điều 11, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Tin liên quan: Sử dụng pháo trái phép, người đàn ông ở Nghi Xuân bị xử phạt 7,5 triệu đồng Với hành vi sử dụng pháo trái phép, ông Đ.V.Q ở tổ dân phố An Mỹ, thị trấn Tiên Điền (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Hoài Nam