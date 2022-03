Hương Sơn xét xử trực tuyến vụ án tàng trữ trái phép chất ma tuý

Tổng khối lượng ma túy mà Nguyễn Đức Thuận (SN 1990, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh) tàng trữ nhằm mục đích sử dụng là 0,4605 gam.

Chiều 31/3/2022, TAND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phối hợp Viện KSND cùng cấp lựa chọn vụ án Nguyễn Đức Thuận (SN 1990, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Phố Châu) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy ra xét xử trực tuyến đầu tiên trên địa bàn.

Theo cáo trạng được đại diện Viện kiểm sát công bố tại phiên xử, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 15/12/2021, tại ngã tư giao nhau giữa đường Lê Minh Hương và đường Hồ Chí Minh thuộc thôn Mai Hà, xã Sơn Trung, Công an huyện Hương Sơn phối hợp Công an xã Sơn Giang và Công an thị trấn Phố Châu phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Đức Thuận (SN 1990, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Phố Châu) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 0,1931 gam heroin.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Đức Thuận tại tổ dân phố 1, thị trấn Phố Châu, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 0,2674 gam heroin. Tổng khối lượng ma túy mà Nguyễn Đức Thuận tàng trữ nhằm mục đích để sử dụng là 0,4605 gam.

Bị cáo Nguyễn Đức Thuận tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh

Được biết, năm 2016, Nguyễn Đức Thuận từng bị TAND huyện Hương Sơn xử phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Tháng 3/2019, y bị Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn) áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường; tháng 6/2019, Nguyễn Đức Thuận bị TAND huyện Hương Sơn áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tại phiên xử sơ thẩm, Nguyễn Đức Thuận đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và nhân thân bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đức Thuận 24 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Nguyễn Ánh Dương