Khắc phục manh mún, quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh ngày càng xuống cấp nghiêm trọng

Việc khắc phục nhỏ lẻ, manh mún, chưa đáp ứng được mức độ hư hỏng nên mặt đường tuyến quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh ngày càng xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông.

Video: Hiện trạng mặt đường tuyến QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh.

Thời gian qua, trên tuyến quốc lộ 1 (QL1) đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh dài 35 km do Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 làm chủ đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng – vận hành – chuyển giao) với kinh phí hơn 2.400 tỷ đồng, đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh chụp đoạn qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc ngày 26/7.

Ghi nhận của Báo Hà Tĩnh cho thấy, tại nhiều đoạn tuyến, tình trạng nền, mặt đường bị hư hỏng kết cấu, bong tróc, nứt lưới, nứt rạn mai rùa và thường xuyên xuất hiện tình trạng trồi lún, hằn lún vệt bánh xe. Ảnh chụp đoạn qua xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, ngày 26/7.

Hư hỏng mặt đường, nền đường xuất hiện ở cả 2 hướng di chuyển trên tuyến QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh. Trong đó, đoạn qua các xã: Việt Tiến, Thạch Kênh, Thạch Liên (huyện Thạch Hà); thị trấn Nghèn, xã Thiên Lộc, xã Vượng Lộc (huyện Can Lộc); phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh); xã Xuân Lĩnh, thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân) có nhiều vị trí bị hư hỏng. Ảnh chụp đoạn qua xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà ngày 26/7.

Tình trạng mặt đường, nền đường tuyến QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh đã diễn ra trong suốt thời gian dài khiến cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến gặp nhiều khó khăn, cảm thấy bất an, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT. Ảnh chụp đoạn qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc ngày 26/7.

“Trong số các đoạn trên tuyến QL1 bị hư hỏng thì đoạn qua huyện Can Lộc dài khoảng 10 km xuống cấp nghiêm trọng nhất. Địa phương đã nhiều lần có kiến nghị với đơn vị quản lý tuyến đường cần có giải pháp xử lý đảm bảo ATGT. Tuy nhiên, việc sửa chữa, khắc phục chưa đáp ứng được mức độ hư hỏng, xuống cấp của tuyến đường”, ông Bùi Đình - Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc phản ánh. Ảnh chụp đoạn qua thị trấn Nghèn, xã Vượng Lộc, xã Thiên Lộc của huyện Can Lộc, ngày 26/7.

QL1 hiện là tuyến giao thông huyết mạch, có đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, tình trạng mặt đường, nền đường tuyến QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh. Ảnh chụp đoạn qua phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, ngày 26/7.

Cùng với tình trạng xuống cấp mặt đường, nền đường, tại nhiều đoạn tuyến trên QL1, các vạch sơn phân làn bị mòn, mờ, mất tác dụng, nhất là vạch sơn phân chia làn xe cơ giới với làn xe thô sơ, gây khó khăn cho phương tiện trong quá trình lưu thông. Ảnh chụp đoạn qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, ngày 26/7.

Tại nhiều cây cầu trên tuyến như cầu Nghèn, cầu Lâu Câu, cầu Già, cầu Hạ Vàng, cầu Sim... bị hư hỏng khe co giãn, bong tróc dầm cầu, mặt cầu bị hư hỏng, nứt rạn mai rùa. Ảnh chụp mặt cầu Nghèn (huyện Can Lộc) ngày 26/7.

Trước tình trạng tuyến QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn, UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan quản lý đường bộ đã có nhiều công văn gửi Công ty CP Tập đoàn Cienco4, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư cần sớm khắc phục, sửa chữa triệt để. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành chức năng, việc sửa chữa còn manh mún, mang tính đối phó. Ảnh chụp đoạn qua các xã Việt Tiến, Thạch Kênh (huyện Thạch Hà) và xã Vượng Lộc, thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) ngày 26/7.

Ông Võ Trường Giang - Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 (Khu Quản lý đường bộ II - Cục Đường bộ Việt Nam) cho hay: Qua công tác kiểm tra, hiện nay, tuyến QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vị trí hư hỏng kết cấu, bong tróc, nứt lưới, nứt rạn mai rùa và thường xuyên xuất hiện tình trạng trồi lún, hằn lún vệt bánh xe. Ảnh chụp đoạn qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, ngày 26/7.

Thời gian vừa qua, mặc dù đơn vị quản lý đã có động thái khắc phục, sửa chữa các hư hỏng mặt đường (trong tháng 6/2023, sửa chữa mặt đường bằng bê tông nhựa với khối lượng hơn 130 m2, cào gọt các vị trí mặt đường bị trồi lún cao với khối lượng hơn 7.730 m2). Tuy nhiên, việc khắc phục còn nhỏ lẻ, hiện vẫn còn nhiều vị trí hư hỏng nặng, gây mất ATGT. Ảnh chụp việc cào gọt các vị trí mặt đường QL1 bị trồi lún đoạn qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, ngày 26/7.

Với công tác khắc phục, sửa chữa chậm trễ, chưa đáp ứng mức độ hư hỏng, tuyến QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh ngày càng bị xuống cấp, làm hạn chế khả năng khai thác của công trình, gây khó khăn cho người, phương tiện tham gia giao thông và những nguy cơ, hệ lụy mất ATGT không thể đo đếm.

Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh dài 35 km có kinh phí hơn 2.400 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 (Cienco4) làm chủ đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng – vận hành – chuyển giao). Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2014. Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh là đơn vị chịu trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng tuyến đường. Trải qua thời gian sử dụng, tuyến đường đã nhiều lần xuất hiện tình trạng hư hỏng, bong tróc nhiều vị trí. Do không được khắc phục một cách triệt để nên tới nay, mặt đường QL1 ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT. Vào tháng 3/2023, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) đã có văn bản chỉ đạo nhà đầu tư phải khẩn trương tổ chức sửa chữa, khắc phục hư hỏng tuyến QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến Bắc TP Hà Tĩnh. Việc khắc phục, sửa chữa phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn kết cấu công trình và ATGT trong quá trình khai thác, theo đúng quy định. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Khu Quản lý đường bộ II tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện sửa chữa của đơn vị theo nhiệm vụ được giao. Trường hợp khắc phục chậm hoặc không đảm bảo chất lượng, tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, làm cơ sở để Cục Đường bộ xem xét tạm dừng thu phí.

Tin liên quan: Quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh xuống cấp, công tác khắc phục chậm trễ Bề mặt quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh bị hư hỏng, xuống cấp khá nghiêm trọng và diễn ra trong thời gian dài nhưng việc sửa chữa khắc phục lại chậm trễ, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Do đâu việc khắc phục hư hỏng quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh chậm trễ?! Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh đã có thông tin phản hồi tới Báo Hà Tĩnh xung quanh công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng, xuống cấp mặt đường quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh.

Văn Đức – Lê Tuấn