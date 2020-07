Khám nhà con nghiện, bắt được thêm đối tượng tàng trữ ma túy!

Khi cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Võ Minh Công ở xã Thiên Lộc (Can Lộc, HàTĩnh) thì phát hiện Võ Huy Cầm đang cùng một số đối tượng tụ tập tại nhà Công để sử dụng ma túy.

Võ Minh Công (ảnh nhỏ) và hình minh họa

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 28/6/2020 tại khu vực đường Quang Trung, thuộc tổ dân phố 4, phường Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh), Công an thị xã Hồng Lĩnh phát hiện bắt quả tang Võ Minh Công (SN 1978) thường trú tại thôn Thiên Hương, xã Thiên Lộc, đang có hành vi ‘‘tàng trữ trái phép chất ma túy“; thu giữ 0,2072 gam ma túy tổng hợp methamphetamine và 1,8374 gam cỏ Mỹ, 1 điện thoại di động và 1 xe mô tô.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TX Hồng Lĩnh phối hợp với Công an huyện Can Lộc tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Võ Minh Công tại thôn Thiên Hương, xã Thiên Lộc.

Quá trình khám xét đã phát hiện và bắt quả tang Võ Huy Cầm (SN 1981) thường trú tại thôn Thiên Hương, xã Thiên Lộc về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy khi đang có mặt tại chỗ ở của Võ Minh Công cùng với một số đối tượng khác. Lực lượng công an thu giữ 1 túi ni lông bên trong đựng chất tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp dạng đá (khối lượng 1,2 gam).

Võ Huy Cầm và tang vật bị thu giữ

Công an TX Hồng Lĩnh đã lập biên bản bắt người phạm tội, tạm giữ và niêm phong tang vật và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc xử lý theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với Võ Minh Công, Cơ quan CSĐT Công an TX Hồng Lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Được biết, Võ Minh Công là đối tượng nghiện ma túy và thường tụ tập các đối tượng khác để sử dụng trái phép chất ma túy, đã có 2 tiền án về tội tổ chức đánh bạc, 1 tiền án về tội đánh bạc.

Minh Kiên