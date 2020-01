Khen thưởng lực lượng phá chuyên án lớn về ma túy và thực phẩm bẩn ở Hà Tĩnh

Thừa ủy quyền của Bộ Công thương, UBND tỉnh Hà Tĩnh, sáng nay (21/1), Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Tĩnh tổ chức công bố khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có nhiều thành tích trong 2 vụ bắt giữ gần 10.000 viên ma túy và 11,5 tấn nội tạng động vật.

Đại biểu tham dự lễ trao thưởng

Ngày 10/12/2019, Đội QLTT số 6 (thuộc Cục QLTT Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh dừng xe đầu kéo BKS 51C-74298, kéo theo rơ-moóc BKS 51R-07431 do tài xế Nguyễn Hữu Lô (SN 1984, trú xã Thanh Ngọc - Thanh Chương – Nghệ An) điều khiển.

Lực lượng chức năng bắt giữ xe chở 11.500 kg tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc ngày 10/12/2019

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 11.500 kg nội tạng động vật không nhãn mác, không nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch thú y, dấu kiểm soát giết mổ.

Toàn bộ số hàng trên là của ông Lê Quang Toàn (trú TP Hồ Chí Minh), có giá trị 195.500.000 đồng. Cục QLTT đã tiêu hủy hàng hóa vi phạm và xử phạt 70 triệu đồng.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng và thu giữ 9.460 viên ma túy ngày 12/12/2019

Ngày 12/12/2019, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Cục QLTT Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Quý (SN 1993, trú xã Tân Thành – Yên Thành – Nghệ An) đi trên xe khách mang biển kiểm soát Lào 4555, chạy tuyến Viêng Chăn – Hà Nội vận chuyển 9.460 viên ma túy từ Lào về Việt Nam.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận bằng khen của Bộ Công thương và UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuần tra, bắt giữ, xử lý hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bộ trưởng Bộ Công thương tặng bằng khen cho 6 cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy năm 2019.

Tại buổi trao thưởng, Cục trưởng Cục QLTT Hà Tĩnh Nguyễn Cự Dũng cho biết, công tác phối hợp của lực lượng QLTT, công an và biên phòng đã đạt được những thành tích trong chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là ma túy và thực phẩm bẩn.

Thời gian tới, mong rằng sự phối hợp giữa các lực lượng được bền vững, có sự gắn kết thường xuyên, trao đổi thông tin nhanh để kịp thời xử lý các vụ việc.