Khen thưởng lực lượng phá vụ trộm cắp hơn 500 triệu đồng tại TX Kỳ Anh

Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa khen thưởng đột xuất các lực lượng của Công an TX Kỳ Anh tham gia phá vụ án, bắt đối tượng trộm cắp tài sản trị giá hơn 500 triệu đồng tại xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh).

Sáng 28/4, Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn đã trao thưởng đột xuất cho Đội Cảnh sát hình sự - Công an TX Kỳ Anh và Công an xã Kỳ Lợi vào ngày 25/4/2021.

Được biết, vào ngày 25/4/2021, Công an TX Kỳ Anh nhận được tin báo của bà Trần Thị Mai Nh. (trú tại xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) về việc gia đình bà bị kẻ gian lấy trộm 510 triệu đồng tiền mặt.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TX Kỳ Anh đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Qua sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tập trung xác minh, điều tra, làm rõ, đến ngày 27/4/2021, Công an thị xã Kỳ Anh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Tài (SN 1990, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khi Tài đang tìm cách lẩn trốn và tiêu tán tài sản trộm cắp.

Tiến hành khám xét nhà riêng của Tài, lực lượng chức năng đã thu giữ 450 triệu đồng tiền mặt. Tại cơ quan điều tra, Tài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Nguyễn Thế Tài tại cơ quan điều tra.

Ghi nhận thành tích của cán bộ, chiến sỹ Công an TX Kỳ Anh trong đấu tranh, phá thành công vụ án trên, Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh đã biểu dương và thưởng nóng cho các lực lượng tham gia phá án gồm Đội Cảnh sát hình sự - Công an TX Kỳ Anh và Công an xã Kỳ Lợi nhằm khích lệ tinh thần đấu tranh trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sỹ.

Việc điều tra, làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản nói trên đã góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, đặc biệt là thời gian trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thu Trang