Khởi tố 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng (cùng sinh năm 1993): Đỗ Quang Vinh, trú tại phường Thạch Linh và Võ Duy Hoàng, ở phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đỗ Quang Vinh, Võ Duy Hoàng bị khởi tố tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 18/12, tổ công tác Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với Phòng PC06 (Công an tỉnh) và Công an xã Kỳ Văn tiến hành kiểm tra, phát hiện Đỗ Quang Vinh, Võ Duy Hoàng cùng 3 đối tượng khác đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà hàng Linh San thuộc thôn Đại Đồng, xã Kỳ Văn (Kỳ Anh).

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ 2,8685g ma túy dạng ketamin cùng các vật dụng các đối tượng dùng để sử dụng ma túy. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ những đồ vật có liên quan để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Đỗ Quang Vinh, Võ Duy Hoàng cùng các đối tượng khác đều ở TP Hà Tĩnh thường sử dụng ma túy dạng Ketamin. Ngày 17/12, sau khi ăn uống xong tại nhà hàng Linh San, Hoàng có đặt vấn đề với Vinh về việc mua ma túy về sử dụng. Ngay sau đó, Vinh liên hệ một đối tượng không rõ danh tính tại thành phố Hà Tĩnh mua ma túy với giá 4 triệu đồng rồi cùng các đối tượng khác sử dụng tại phòng nghỉ thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

Vụ án, hiện đang được tiếp tục được điều tra, làm rõ.

P.L