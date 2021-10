Khởi tố 5 đối tượng trộm vật liệu thi công đường dây 500kV trên Đèo Ngang - Hà Tĩnh

Nhóm đối tượng từng thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trong năm 2021 với tổng giá trị tài sản lên tới gần 685 triệu đồng

Cơ quan CSĐT Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng về tội “trộm cắp tài sản”, gồm: Mai Xuân Việt (SN1983, trú tại xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh), Nguyễn Văn Quyết (SN 1983, trú tại xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh), Nguyễn Trọng Đồng (SN 1993, trú tại xã Trung Lộc, huyện Can Lộc), Lê Duy Tài (SN 1999, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) và Nguyễn Văn Đức (SN 1995, trú tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) .

Từ trái sang phải hàng trên: Nguyễn Văn Đức và Mai Xuân Việt; từ trái sang phải hàng dưới: Lê Duy Tài, Nguyễn Trọng Đồng và Nguyễn Văn Quyết.

Khoảng 17h ngày 14/8/2021, Mai Xuân Việt điều khiển xe máy theo đường lên đỉnh Đèo Ngang (thuộc xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh) chơi. Quá trình di chuyển, Việt thấy có nhiều cuộn dây điện để ở bãi đất trống bên lan can đường mà không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Để thực hiện kế hoạch, Việt quay về nhà rủ thêm: Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Trọng Đồng và Lê Duy Tài để cùng nhau trộm cắp tài sản.

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, vào khoảng 0h ngày 16/8/2021, Việt phân công Đồng cảnh giới đường lên Đèo Ngang (thuộc địa phận xã Kỳ Nam - TX Kỳ Anh) và giao cho Tài cảnh giới đường lên Đèo Ngang (phía địa phận tỉnh Quảng Bình).

Để đánh lạc hướng khi sự việc bị phát hiện, Việt và Đức điều khiển xe cẩu tự hành đi qua hầm Đèo Ngang sang địa phận tỉnh Quảng Bình rồi vòng lên địa điểm đặt các cuộn dây trên đỉnh Đèo Ngang (thuộc địa phận xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh). Trong khi đó, Quyết cũng lái ôtô tải từ bên địa phận xã Kỳ Nam để lên đỉnh Đèo Ngang chờ Việt và Đức.

Đến khoảng 1h sáng cùng ngày, nhóm đối tượng đã dùng xe cẩu tự hành trộm 1 cuộn dây điện nhôm lõi thép có trọng lượng 3.997kg và 1 cuộn dây chống sét có trọng lượng 1.829kg, rồi chất lên phía sau xe ôtô của Quyết.

Sau khi thực hiện trót lọt kế hoạch, Quyết được nhận nhiệm vụ chở đi bán cho một người ở xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An với giá hơn 136 triệu đồng. Số tiền nhận được, các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Số tài sản nhóm đối tượng trộm trên được xác định là của Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 đang thi công đường dây 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng, có tổng trị giá hơn 321 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 về việc đơn vị này vừa bị mất trộm tài sản, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh đã tiến hành xác minh, tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng nêu trên.

Trong quá trình đấu tranh với các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh đã điều tra làm rõ, ngoài vụ án đã khởi tố nói trên, trước đó vào các ngày 3/7/2021 và 7/7/2021, các đối tượng: Mai Xuân Việt, Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Văn Đức còn thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản tại phường Kỳ Trinh (TX Kỳ Anh).

Nhóm đối tượng đã lấy trộm 700m dây điện nhôm lõi thép và 3.108m dây cáp quang có tổng giá trị hơn 332 triệu đồng của Công ty Cổ phần lắp máy INCO đang thi công đường dây 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng.

Vào tháng 5/2021, các đối tượng Mai Xuân Việt, Nguyễn Văn Quyết, Lê Duy Tài, Nguyễn Trọng Đồng, Nguyễn Văn Đức cũng đã thực hiện 2 vụ trộm với tổng khối lượng là 2.100kg sắt chữ V dùng để thi công cột điện với tổng giá trị tài sản 31,5 triệu đồng.

Số tài sản nói trên thuộc sở hữu của Công ty CP Xây dựng Phước Sang đang thi công gói thầu xây lắp 19 cột điện 500KV thuộc dự án Quảng Trạch - Vũng Áng (tại khu vực thôn Tân Thành, xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh).

Tổng giá trị tài sản các bị can chiếm đoạt được trong 5 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên là gần 685 triệu đồng.

Công an TX Kỳ Anh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

