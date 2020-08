Khởi tố 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng ghi lô đề ở Can Lộc

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: La Văn Quân (SN 1986, trú tại phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh), Trương Tùng Lâm (SN 1976, trú tại xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc), Hồ Thị Tâm (SN 1980, trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc), Hoàng Văn Tân (SN 1977, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc), Nguyễn Duy Phương (SN 1964, trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc).

Cơ quan điều tra lấy tờ khai của Hoàng Văn Tân.

Trước đó, qua quá trình theo dõi và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24/8 vừa đây, 45 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Can Lộc đồng loạt tấn công 16 điểm ghi lô, đề tại các xã: Vượng Lộc, Gia Hanh, Thiên Lộc, Thuần Thiện, Khánh Vĩnh Yên và thị trấn Nghèn, bắt giữ 17 đối tượng.

Đối tượng La Văn Quân tại cơ quan điều tra.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc từ nhiều năm nay, với nhiều đầu mối, chân rết hoạt động dưới hình thức ghi lô, đề thông qua tin nhắn điện thoại di động.

Riêng trong các ngày 23 và 24/8, tổng số tiền đánh bạc giữa các đối tượng là hơn 90 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

