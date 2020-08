Triệt phá đường dây lô đề núp bóng xổ số kiến thiết ở xã miền biển Hà Tĩnh

Lợi dụng việc kinh doanh xổ số kiến thiết, nhiều đối tượng ở xã Bình An (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã có hành vi đánh bạc bằng cách ghi số lô, đề trái phép.

Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ

Thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Lộc Hà nổi lên tình trạng đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, Công an huyện Lộc Hà đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Sau một thời gian điều tra, chiều ngày 26/8/2020, Công an huyện Lộc Hà tiến hành bắt quả tang Nguyễn Thị Giang (SN 1991, trú tại thôn 6, xã Bình An, Lộc Hà) đang có hành vi lợi dụng việc kinh doanh xổ số để ghi số lô, số đề tại ki-ốt Phan Gia II - thuộc địa bàn thôn 6, xã Bình An.

Qua đấu tranh ban đầu, Công an huyện Lộc Hà đã tiếp tục bắt giữ các đối tượng có liên quan gồm: Lê Tử Bồng (SN 1987), Phan Thị Huê (SN 1969), Phan Khắc Thành (SN 1968), đều trú tại xã Bình An; thu giữ 6 điện thoại di động, 7 triệu đồng tiền mặt, 3 “bảng kê nộp cuống vé lô tô”, 2 tập “xổ số lô tô”...

Cơ quan điều tra lấy lời khai Lê Tử Bồng

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Các đối tượng đã sử dụng “sim rác” để nhắn tin, liên lạc, tạo các tài khoản qua mạng xã hội như Zalo, Facebook để trao đổi, liên lạc, tổng hợp chuyển cho các đầu mối khác.

Tổng số tiền đánh bạc giữa các đối tượng trong ngày 26/8/2020 là trên 54 triệu đồng.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tử Bồng, Nguyễn Thị Giang để điều tra về tội “đánh bạc”.

Công an huyện Lộc Hà đang tập trung mở rộng điều tra, đấu tranh làm rõ các đối tượng khác trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thanh Huệ