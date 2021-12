Khởi tố, bắt giam đối tượng chuyên bán lẻ ma túy ở Nghi Xuân

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 3 tháng đối với Nguyễn Quốc Bảo (SN 1969, trú tại TDP Hoà Thuận, thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân) về hành vi “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Nguyễn Quốc Bảo tại Cơ quan Công an huyện Nghi Xuân

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, lực lượng Công an huyện Nghi Xuân đã xác định 1 đối tượng có hành vi bán ma tuý cho các đối tượng nghiện trên địa bàn huyện nên đã phối hợp với Phòng PC04 (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển (đóng tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá.

Trưa ngày 22/12, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Quốc Bảo đang bán 1 gói ma tuý 0,06 gam Methamphetamine cho 1 đối tượng nghiện ở thị trấn Tiên Điền.

Số ma tuý bị thu giữ

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Quốc Bảo, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 4,0325g Methamphetamine được giấu tại các vị trí khó phát hiện trong nhà của đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng Bảo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai nhận mua ma túy về cất giấu để bán cho các đối tượng nghiện kiếm lời.

Chiều 27/12/ 2021, Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Bảo về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Được biết, Nguyễn Quốc Bảo là đối tượng có thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Sau khi mua ma tuý về, đối tượng tiến hành chia nhỏ, cất giấu trong nhà và chỉ bán cho các đối tượng quen biết khi có liên hệ trước. Quanh nhà đối tượng lắp đặt hệ thống camera giám sát 24/24h, gây khó cho lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, bắt giữ.

Hoài Nam