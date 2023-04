Khởi tố đối tượng bỏ ma túy vào mồm để tẩu thoát tang vật

Phát hiện thấy lực lượng chức năng, Võ N. Giáp (SN 1989, xã Trường Sơn, Đức Thọ, Hà Tĩnh) liền bỏ số ma túy vào mồm hòng tẩu thoát tang vật.

Võ N. Giáp và tang vật.

Vào khoảng hơn 15h, ngày 8/4/2023, tại khu vực thôn Đông Vĩnh, xã Kim Song Trường (Can Lộc), tổ công tác Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an xã Kim Song Trường tuần tra, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Khi thấy tổ công tác, nam thanh niên liền cầm một vật màu trắng trong lòng bàn tay trái bỏ vào miệng. Lực lượng chức năng kịp thời yêu cầu đối tượng đưa vật vừa ngậm trong miệng ra. Đó là 4 viên nén màu hồng (nghi ma túy) được bọc kín bởi giấy trắng.

Qua làm việc, đối tượng khai nhận tên là Võ N. Giáp, 4 viên nén màu hồng đó là hồng phiến mua về để sử dụng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ và niêm phong tang vật.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) xác định: 4 viên nén màu hồng nói trên là ma túy Methamphetamine, có khối lượng 0,3668 gam.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với Võ N. Giáp về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tiếp tục xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

M.Đ