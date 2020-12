Khởi tố đối tượng tàng trữ ma túy ở phố núi Hà Tĩnh

Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Huy Tài (SN 1980, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hà Huy Tài tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hương Sơn.

Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, khoảng 9 giờ ngày 18/12/2020, tại đường nội thị thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), Công an thị trấn Tây Sơn, Công an xã Sơn Kim 2 tuần tra, phát hiện Hà Huy Tài đang có hành vi tàng trữ 8 viên hồng phiến (có khối lượng 0,7882 gam).

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tài, cơ quan công an phát hiện, thu giữ thêm 22 viên hồng phiến (có khối lượng 2,1726 gam).

Hà Huy Tài khai nhận bản thân nghiện ma túy. Số ma túy nói trên đối tượng mua về để sử dụng.

Vụ án đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương