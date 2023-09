Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy ở Hương Sơn

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Viết Lãm (SN 1990, trú tại thôn 2, xã Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Thực hiện kế hoạch 238 của Công an tỉnh, tối ngày 1/9/2023, tổ tuần tra 238 - Công an huyện Hương Sơn tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng và các loại tội phạm, vi phạm pháp luật khác trên địa bàn huyện.

Các lực lượng phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Viết Lãm.

Vào khoảng 22h30 phút cùng ngày, tại đường liên xã Sơn Giang - thị trấn Phố Châu, thuộc thôn 2, xã Sơn Giang, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Viết Lãm (SN 1990, trú tại thôn 2, xã Sơn Giang) đang có hành vi tàng trữ 10 viên hồng phiến (có khối lượng 0,988 gam) và một số tang vật có liên quan.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Viết Lãm khai nhận số ma túy trên mua về để sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, năm 2015, Nguyễn Viết Lãm từng bị TAND huyện Hương Sơn xử phạt 25 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Vụ án tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương