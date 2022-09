Khởi tố kẻ 5 lần đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản tại Can Lộc

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ánh Dương (SN 1985) và Nguyễn Văn Anh (SN 1994) cùng trú xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương (Nghệ An) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.