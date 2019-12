Không để tình trạng mua bán, sử dụng pháo diễn ra phức tạp trong dịp tết

Từ hôm nay (15/12) đến 14/2/2020, Công an Hà Tĩnh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên toàn địa bàn.

Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt quả tang Trần Thị Hoài (SN 1986, trú tại xã Thanh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) về hành vi tàng trữ trái phép gần 60 kg pháo.

Để tiếp tục bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước và Tết Nguyên đán Canh Tý, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2020, trọng tâm đảm bảo ANTT cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, từ 15/12/2019 - 14/2/2020, Công an Hà Tĩnh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT.

Giám đốc Công an Hà Tĩnh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân;

Chủ động phương án đấu tranh với các đường dây buôn bán ma tuý, các tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng ma tuý;

Tập trung đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, kinh doanh có điều kiện về ANTT, đặc biệt là hoạt động dịch vụ cầm đồ, karaoke, các cơ sở cho thuê lưu trú, nhà hàng, quán ăn đêm, cơ sở “dịch vụ tài chính”...;

Sáng 12/12, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Hải quan và Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển gần 10.000 viên ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Thực hiện tốt công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Kiên quyết không để tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép diễn ra phức tạp trong dịp tết, nhất là đêm giao thừa.

Giám đốc Công an Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị triển khai kế hoạch, phương án phối hợp với các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp vào ban đêm để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm. Thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ, hạn chế tai nạn cháy nổ trong dịp tết và các lễ hội đầu xuân...

P.V