Kiểm soát trật tự ATGT gắn với truyền thông phòng chống dịch Covid-19 ở Thạch Hà

Thành lập các chốt kiểm soát phương tiện ra vào địa bàn; tuyên truyền, nhắc nhở tài xế và hành khách tuân thủ nghiêm thông điệp 5K... là những giải pháp lực lượng CSGT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tích cực triển khai trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Việc lập các chốt kiểm soát lượng người, phương tiện vận tải ra vào địa bàn có hiệu quả rất lớn trong việc tạo thành “lá chắn” để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Thạch Hà được kích hoạt ở mức độ cao nhất, đặc biệt là khi trên địa bàn từng xuất hiện 2 ca tái dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh về việc tuần tra kiểm soát, chốt chặn đảm bảo công tác phòng chống dịch, Đội CSGT - trật tự (Công an huyện Thạch Hà) đã huy động tối đa lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt: Tỉnh lộ ĐT550 (đoạn qua xã Thạch Đài - Thạch Ngọc); quốc lộ 15B (xã Việt Tiến - xã Thạch Hội); quốc lộ 1A (đoạn qua thị trấn Thạch Hà); tỉnh lộ ĐT550 (đoạn qua xã Thạch Hải, Thạch Khê).

Lực lượng CSGT sẽ kiểm tra hoạt động khai báo y tế; nhắc nhở tài xế và hành khách thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Thượng úy Nguyễn Quốc Hoàng - Tổ trưởng tổ công tác tại chốt kiểm soát tỉnh lộ ĐT550 (đoạn qua xã Thạch Đài - Thạch Ngọc) cho biết: “Việc lập các chốt kiểm soát lượng người, phương tiện vận tải ra vào địa bàn tại các tuyến cửa ngõ có hiệu quả rất lớn trong việc tạo thành “lá chắn” để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập. Trung bình mỗi ngày, tuyến tỉnh lộ ĐT550 (đoạn qua xã Thạch Đài - Thạch Ngọc) có khoảng 10 lượt xe khách từ 24 chỗ đến 48 chỗ lưu thông. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại chốt, chúng tôi còn tăng cường tuần tra lưu động vào 2 khung giờ cao điểm trong ngày (từ 6h-8h sáng và từ 17h-19h tối)”.

Toàn bộ xe khách khi lưu thông tới các vị trí chốt kiểm soát đều nhận được hiệu lệnh dừng để lực lượng CSGT kiểm tra hoạt động khai báo y tế, đo thân nhiệt; nhắc nhở tài xế và hành khách đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn... nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Anh Phan Trọng Cảnh (tài xế xe khách tuyến Hà Nội - Hương Khê) chia sẻ: “Ở thời điểm hiện tại, mọi diễn biến về dịch Covid-19 tại Hà Nội đều được cánh lái xe đường dài thường xuyên quan tâm, theo dõi. Chúng tôi cũng đã chủ động thực hiện phương án phòng dịch như chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang trên xe, thuận tiện cho hành khách sử dụng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng rất cẩn trọng, ghi chép lại lịch trình di chuyển cũng như số điện thoại liên hệ của từng hành khách nhằm phục vụ công tác truy vết trong trường hợp cần thiết”.

Lực lượng chức năng cũng theo dõi lịch trình di chuyển của từng hành khách.

Đại úy Trần Hoàng Hiệp - Đội trưởng Đội CSGT - trật tự Công an huyện Thạch Hà khẳng định: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị đã chủ động thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19 cho người dân.

Theo đó, kiểm tra việc tuân thủ quy định, quy trình về phòng, chống dịch đối với nhà xe, hành khách; nắm lịch trình di chuyển của các phương tiện, thông tin cá nhân và lịch trình di chuyển của hành khách, nhất là số hành khách xuống xe trên địa bàn tỉnh có liên quan tới vùng dịch phức tạp.

Tích cực phối hợp, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn. Đồng thời, mỗi cán bộ, chiến sỹ nâng cao ý thức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang".

Người dân được lực lượng CSGT phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch.

Theo Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Thạch Hà Trần Hoàng Hiệp: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả, lực lượng CSGT Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch; bố trí cán bộ trực chốt; tổ chức tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền phòng dịch. Đồng thời, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và cán bộ thi hành công vụ.

