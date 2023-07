Kiểm tra 2 thanh niên nghi vấn, phát hiện nhiều ma túy đá

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Sỹ Hùng (SN 2003), Nguyễn Xuân Quân (SN 1999) cùng trú tại xã Vượng Lộc (Can Lộc) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trần Sỹ Hùng và Nguyễn Xuân Quân tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 27/6/2023, tại khu vực thôn Trường Tiến, xã Thuần Thiện (Can Lộc), trong quá trình tuần tra, tổ công tác Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an xã Thuần Thiện phát hiện Hùng và Quân đi trên một xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang tàng trữ một túi ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Hùng và Quân khai nhận, chất tinh thể màu trắng trong túi ni lông nói trên là ma túy đá, mua về chưa kịp sử dụng thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Kết quả giám định cho thấy, chất tinh thể màu trắng nói trên là ma túy Methamphetamine, có khối lượng 0,2812 gam.

Vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đ.P