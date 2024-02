Kiên quyết xử lý hành vi chống đối kiểm tra nồng độ cồn

Trước tình trạng một số trường hợp chống đối, lăng mạ, thậm chí có hành vi gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng lực lượng thực thi nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, Công an Hà Tĩnh đã cương quyết xử lý nghiêm.

Cảnh báo tình trạng chống người thi hành công vụ

Tối 17/2, tổ công tác Công an TX Kỳ Anh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên tuyến đường Nguyễn Công Trứ (phường Kỳ Phương).

Tới 19h50’ cùng ngày, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe ô tô mang BKS 38A-453.97 do tài xế Trần Văn Song (SN 1973, trú phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh) để kiểm tra. Tuy nhiên, nam tài xế không chấp hành hiệu lệnh, nhấn ga bỏ chạy và sau đó xảy ra va chạm với xe mô tô tuần tra, làm phương tiện này ngã xuống đường.

Công an TX Kỳ Anh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Văn Song.

Quá trình làm việc, khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Trần Văn Song không chấp hành, có lời nói xúc phạm, đe doạ và dùng tay đẩy cán bộ trong tổ công tác rồi rời khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện, vận động Trần Văn Song tới trụ sở Công an phường Kỳ Phương làm việc. Tại thời điểm kiểm tra, công an ghi nhận Trần Văn Song có nồng độ cồn là 0,675 mg/l khí thở.

Sau khi củng cố đủ hồ sơ, ngày 19/2, Công an TX Kỳ Anh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Văn Song về tội “Chống người thi hành công vụ” theo điều 330 Bộ luật Hình sự.

Công an huyện Đức Thọ đọc lệnh khởi tố, bắt giam Nguyễn Tuấn Thành.

Trước đó ít ngày, Công an huyện Đức Thọ cũng đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Tuấn Thành (SN 2001, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo điều 330 Bộ luật Hình sự.

Chiều 15/2, tổ công tác của Đội CSGT – TT Công an huyện Đức Thọ làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn trên quốc lộ 15. Khi thấy Nguyễn Tuấn Thành điều khiển xe mô tô BKS 38H1-268.10 lưu thông với tốc độ cao, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Tuy nhiên, nam thanh niên này không chấp hành hiệu lệnh, tông xe mô tô vào Thiếu tá Trần Đức Thuận dẫn tới cán bộ này thương tích ở vùng đầu. Thành cũng bị ngã sau cú tông, xe mô tô lao vào bụi cây bên vệ đường.

Vào ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Đình V. (SN 2006, trú xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) - học sinh lớp 12 Trường THPT Thành Sen về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

V. bị khởi tố do điều khiển xe mô tô “thông” chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Hà Huy Tập (phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) rồi tông bị thương Thiếu tá Hồ Sỹ Tích - cán bộ Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh.

Cương quyết xử lý nghiêm

Theo quy định của pháp luật, hành vi chống đối lực lượng CSGT thi hành công vụ có thể bị xử phạt lên tới 7 năm tù. Ngoài ra, mức xử phạt sẽ còn tăng nặng theo tính chất, mức nguy hại và hậu quả hành vi.

Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 1.

Quy định là vậy, song thời gian qua, tình trạng chống người thi hành công vụ trên địa bàn Hà Tĩnh có dấu hiệu gia tăng. Hành vi chống người thi hành công vụ không chỉ gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, tính nghiêm minh của pháp luật mà còn gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận nên cần kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Thiếu tá Nguyễn Thành Chung - Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an huyện Đức Thọ đánh giá: Nguyên nhân dẫn đến các hành vi chống người thi hành công vụ khi vi phạm trật tự ATGT thường xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, nhận thức về luật pháp chưa đầy đủ của một bộ phận người dân, nhất là thanh, thiếu niên.

Họ lo sợ hành vi vi phạm của mình sẽ bị lực lượng chức năng xử lý, dẫn tới những hành vi mất kiểm soát.

Các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông bị lực lượng chức năng xử lý.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đảm bảo trật tự ATGT, Công an Hà Tĩnh triển khai các chốt kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn – một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn tới các vụ va chạm, tai nạn giao thông (TNGT).

Trước việc lực lượng công an “mạnh tay” xử lý với phương châm “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông có xu hướng giảm.

Đặng Đình V. bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ khi “thông chốt” kiểm tra nồng độ cồn, gây trọng thương cho chiến sỹ CSGT.

Lãnh đạo Công an tỉnh khẳng định, để góp phần kéo giảm TNGT, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, Công an tỉnh chỉ đạo phòng, ban chuyên môn và công an các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự ATGT là nguyên nhân dẫn đến TNGT, trong đó chú trọng tới vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Với các trường hợp chống đối, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng lực lượng thực thi công vụ, Công an tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tiến hành điều tra, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyên Khang