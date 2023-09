Làm rõ nhóm đối tượng giả danh Tổ công tác đặc biệt 238 Công an Hà Tĩnh

Công an huyện Hương Sơn vừa làm rõ vụ việc 4 đối tượng trú tại Vũ Quang sang địa bàn Hương Sơn để giả danh Tổ công tác đặc biệt 238 Công an Hà Tĩnh, tự ý dừng xe máy người dân, kiểm tra giấy tờ, yêu cầu nộp phạt.

Lực lượng chức năng làm việc với Nguyễn Minh Phúc.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào khoảng 22h ngày 10/9, Tổ công tác đặc biệt 238 Công an tỉnh nhận được thông tin trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn chạy qua thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, có một nhóm 4 đối tượng giả danh Tổ công tác đặc biệt 238 Công an tỉnh, tự ý dừng xe, kiểm tra giấy tờ của người dân.

Tổ công tác 238 Công an tỉnh nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thế nhưng cả 4 đối tượng đã rời đi. Tổ công tác đã chuyển thông tin về Công an huyện Hương Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn đã chỉ đạo tập trung làm rõ. Lực lượng chức năng xác định, nhóm 4 đối tượng trên đã dừng 4 chiếc xe của người dân để kiểm tra giấy tờ.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, đến sáng ngày 11/9, Công an huyện Hương Sơn xác định cả 4 đối tượng là người ngoài địa bàn nên đã phối hợp Công an huyện Đức Thọ, Vũ Quang và Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An để truy tìm.

Cả 4 đối tượng từ trái qua phải gồm: Bùi Đình Dũng, Nguyễn Minh Phúc, Nguyễn Anh Vũ và Nguyễn Trọng Ninh tại cơ quan điều tra.

Cùng ngày, lực lượng chức năng xác định được danh tính 4 đối tượng gồm: Nguyễn Trọng Ninh (SN 2000); Nguyễn Anh Vũ (SN 2006), cùng trú thôn 3, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang; Bùi Đình Dũng (SN 2004) và Nguyễn Minh Phúc (SN 2005), cùng trú thôn 2, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Khoảng 19h ngày 10/9, các đối tượng trên đường từ huyện Vũ Quang sang thị trấn Phố Châu để dự sinh nhật. Đến khoảng 21h, sau khi sinh nhật xong, trên đường đi về, các đối tượng nảy sinh ý định giả danh lực lượng Tổ công tác 238 để dừng xe người đi đường.

Cả 4 đối tượng đã dừng 6 phương tiện của người dân, nhưng khi bị người dân yêu cầu kiểm tra giấy tờ thì lẩn tránh rồi lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Các đối tượng và phương tiện dùng thực hiện hành vi.

Các đối tượng khai nhận, đây là lần đầu tiên thực hiện hành vi giả mạo Tổ công tác 238 Công an tỉnh, do trước đó các đối tượng thấy lực lượng 238 tuần tra, kiểm soát làm việc trên địa bàn huyện Vũ Quang. Việc giả mạo nhằm mục đích trêu chọc người khác, chưa chiếm đoạt tiền của người đi đường.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Viễn - Quang