Liên tiếp xảy ra 3 vụ TNGT nghiêm trọng tại Hà Tĩnh, làm 2 người chết

Chỉ trong 2 ngày (18 - 19/2), trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 2 người chết, 2 người bị thương.

Video: Vụ TNGT tại ngã 4 giao nhau giữa tuyến tránh TP Hà Tĩnh kéo dài và tỉnh lộ 26

Khoảng 10h45’ sáng nay (ngày 19/2), tại ngã 4 giao nhau giữa quốc lộ 1B tuyến tránh TP Hà Tĩnh kéo dài và tỉnh lộ 26 (thuộc địa bàn xã Cẩm Bình – huyện Cẩm Xuyên) đã xảy ra 1 vụ TNGT khiến 2 người điều khiển xe máy bị thượng nặng, được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.

Tại thời điểm trên, ông Trần Công Hán (SN 1967) điều khiển xe máy BKS 82-H1 5160 chở ông Nguyễn Văn Đình (SN 1962, đều trú tại xã Cẩm Quang) đang lưu thông theo hướng Cẩm Xuyên – TP Hà Tĩnh thì bất ngờ bị chiếc Taxi Phú Thành (Công ty CP vận tải Taxi Phú Thành - TP Hà Tĩnh) đi theo hướng Thạch Khê – Cẩm Bình đâm thẳng. Cú va chạm khá mạnh khiến ông Đình bay lên không trung, rơi xuống. Ngay lập tức, 2 nạn nhân được tài xế Taxi Phú Thành và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Theo thông tin ban đầu, hiện ông Đình đang được các bác sỹ tích cực điều trị với những vết thương khá nặng như: rạn xương vai, rạn mắt cá chân.

Vụ TNGT sáng nay tại ngã 4 giao nhau giữa quốc lộ 1B tuyến tránh TP Hà Tĩnh kéo dài và tỉnh lộ 26 khiến 2 người đi xe máy bị thương.

Trung tá Phạm Văn Quý - Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: Ngay sau vụ TNGT xảy ra, lực lượng CSGT đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông. Hiện, Công an huyện Cẩm Xuyên đang lập hồ sơ, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nói trên.

Trước đó, khoảng 10h ngày 18/2, trên quốc lộ 1 A đoạn qua thôn An Sơn, xã Cẩm Sơn (Cẩm xuyên) đã xảy ra vụ TNGT giữa xe mô tô 38P1- 616.12 do anh Nguyễn Văn Đức (SN 2000) điều khiển, chở theo mẹ là bà Nguyễn Thị V. (SN 1968, trú tại thôn 2, xã Cẩm Hà) với xe ô tô đầu kéo rơ moóc 77C - 182.42 + 77R - 033.55 do anh Nguyễn Xuân Hoà (SN 1976, trú tại Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển cùng chiều Bắc - Nam. Cú va chạm khiến bà V. bị thương nặng và đã tử vong vào sáng nay (19/2) sau khi được đưa đi cấp cứu.

Sáng nay (ngày 19/2), trên quốc lộ 8A đoạn qua thôn Quang Tiến, xã Thanh Bình Thịnh (huyện Đức Thọ), 1 người đàn ông bị xe Container cán tử vọng tại chỗ.

Hiện trường vụ TNGT tại Km 4+ 780 quốc Lộ 8A đi qua thôn Quang Chiêm, xã Thanh Bình Thịnh khiến ông Phạm Xuân C. tử vong tại chỗ.

Đại úy Nguyễn Thành Chung - Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Đức Thọ cho biết: Vào khoảng 9h30" ngày 19/2, tại Km 4+ 780 quốc Lộ 8A đi qua thôn Quang Chiêm, xã Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ) xảy ra vụ TNGT giữa xe đầu kéo 63C - 047.85 kéo theo rơ moóc BKS 63R – 000.78 do anh Nguyễn Văn Triệu (SN 1974, trú tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) điều khiển đi theo hướng Hồng Lĩnh - Đức Thọ với xe đạp do ông Phạm Xuân C. (SN 1944, trú tại thôn Quang Tiến, xã Thanh Bình Thịnh) điều khiển đi cùng chiều. Hậu quả, ông C. tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Đức Thọ điều tra, làm rõ.

Long - Thiện