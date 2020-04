Lộc Hà xử lý 24 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 13/4, lực lượng công an 12 xã, thị trấn của huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tiến hành tuần tra, kiểm soát tình hình chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Qua đó, đã phát hiện, xử lý 24 trường hợp vi phạm.

Qua tuần tra, kiểm soát, công an các xã, thị trấn ở Lộc Hà đã phát hiện 23 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường.

Các tổ tuần tra đã tiến hành kiểm tra tại các trục đường nội thị, chợ, khu dân cư, điểm công cộng trên địa bàn các xã, thị trấn. Qua đó, phát hiện, lập biên bản 23 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang khi ra đường, 1 trường hợp vẫn mở cửa kinh doanh hàng ăn uống (quán phở Nam Định, thị tứ Thạch Châu).

Công an các địa phương đã tham mưu cho chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 trường hợp không đeo khẩu trang với tổng số tiền 1.900.000 đồng; cảnh cáo 10 trường hợp.

Lực lượng chức năng cũng đang lập hồ sơ xử lý đối với cơ sở kinh doanh ăn uống không chấp hành tạm dừng hoạt động tại Thạch Châu và 3 trường hợp không đeo khẩu trang ở xã Thạch Kim.

Công an xã Thạch Châu lập biên bản vi phạm đối với cơ sở kinh doanh ăn uống không chấp hành việc tạm dừng hoạt động theo quy định.

Thượng tá Dương Quang Tùng - Trưởng Công an huyện Lộc Hà cho biết: Từ thời điểm thực hiện cách ly xã hội đến nay, lực lượng công an các xã, thị trấn đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 37 trường hợp vi phạm. Theo đó, tham mưu các cấp có thẩm quyền xử phạt tiền 19 trường hợp với tổng số tiền 3.700.000 đồng về hành vi không đeo khẩu trang, cảnh cáo 14 trường hợp; đang lập hồ sơ xử lý 4 trường hợp.

“Thời gian tới, Công an huyện Lộc Hà sẽ tăng cường cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn, phối hợp với công an các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát tình hình chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh việc tuyên truyền, nhắc nhở, lực lượng công an cũng sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nhằm thực hiện tốt nhất các giải pháp phòng, chống dịch” - Thượng tá Dương Quang Tùng cho biết thêm.