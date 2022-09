Lời khai của kẻ dùng súng cướp 800 triệu đồng tại ngân hàng

Ngày 11/9, sau khi bị bắt, đối tượng Lê Huy Dũng 34 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai đã khai nhận do nợ nần nên đã lên mạng mua súng và lên kế hoạch cướp ngân hàng...

Tại cơ quan Công an, Lê Huy Dũng khai nhận đã có vợ và từng mở xưởng gỗ để gia công cho một số công ty trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Do 2 năm qua công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên Dũng nợ nần khá nhiều. Quá túng quẫn, Dũng đã nảy ra ý định cướp tiền ở ngân hàng để trả nợ gần cả 1 tháng nay.

Dũng (áo đỏ) khi vừa bị bắt.

Để uy hiếp và có thể cướp được tiền từ ngân hàng luôn có bảo vệ nên Dũng đã quyết định tìm mua bằng được khẩu súng. Qua tìm hiểu trên mạng, Dũng đã đặt mua một khẩu súng dạng Rulo và đạn để lên kế hoạch cho vụ cướp táo tợn.

Nhiều ngày Dũng đi dạo quanh huyện Long Thành và khu vực lân cận để tìm và thăm dò hoạt động của các phòng giao dịch ngân hàng. Sau khi tìm hiểu một số phòng giao dịch, Dũng đã chọn phòng giao dịch Tam Phước thuộc Ngân hàng Vietcombank đóng tại cổng Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, TP Biên Hòa để tiến hành vụ cướp.

Dũng cho rằng phòng giao dịch ngân hàng nằm ngay Quốc lộ 51 là thuận lợi cho đường tẩu thoát về phía khu vực mà Dũng thông thạo qua thời gian trú ngụ một thời gian dài. Nhằm tránh sự nhận dạng của mọi người cũng như lực lượng Công an khi điều tra nên trước khi tiến hành vụ cướp vài giờ, Dũng mặc quần áo đen đến cổng KCN Tam Phước để quan sát rồi dùng bình xịt đen kín biển số xe, để xe máy bên Quốc lộ 51 phía đối diện ngân hàng cách khoảng 120m.

Khẩu súng Dũng sử dụng để cướp tiền ngân hàng.

Lúc 14h40", Dũng đi vào ngân hàng, lúc này đang có khoảng 20 khách hàng giao dịch. Đối tượng quan sát kỹ khoảng 2 phút thì bất ngờ tiến đến quầy thu tiền của một nam nhân viên ngân hàng. Lúc này Dũng rút khẩu súng thủ trong người bắn chỉ thiên một phát để uy hiếp, khống chế một nam nhân viên ngân hàng và khách hàng trong phòng giao dịch.

Nhiều người hoảng sợ nhưng không dám la hét và phải làm theo ý của đối tượng. Trong đó đối với nhân viên thu ngân, Dũng chĩa súng thẳng vào người và yêu cầu lấy tiền bỏ vào bọc màu đen rồi đưa cho hắn. Sau đó, Dũng nhanh chóng tẩu thoát ra khỏi phòng giao dịch ngân hàng và tiếp tục la lớn nếu ai chạy theo sẽ bị bắn.

Dũng chạy băng qua Quốc lộ 51, lấy xe máy để sẵn trước đó và tẩu thoát về phía thị trấn Long Thành.

Trên đường tẩu thoát, đối tượng về trốn tại xã An Phước, huyện Long Thành cách nơi mà đối tượng gây ra vụ cướp không xa.

Kế hoạch cướp ngân hàng được Dũng lên kế hoạch rất tỉ mỉ và manh động.

Xác định đây là vụ cướp táo tợn gây hoang mang trong dư luận nên lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai và công an TP Biên Hòa đã phối hợp với một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành truy xét và bắt được đối tượng cùng tang vật vào rạng sáng ngày 11/9 với số tiền cướp tại ngân hàng là hơn 800 triệu đồng.

