Vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo của Trần Thị Hoa đang được Công an điều tra mở rộng. Những ai là nạn nhân của đối tượng sớm cung cấp thông tin đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: 268 đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; điều tra viên Đường Anh Chung, điện thoại: 0911201567; hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phục vụ công tác điều tra.