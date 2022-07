Mạo danh, dùng bìa đất giả lừa chiếm 620 triệu đồng của 3 người dân Hà Tĩnh

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Can Lộc đề nghị những ai là bị hại liên quan đến 2 đối tượng lừa đảo trên, kịp thời liên hệ với Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Can Lộc (số điện thoại 0913.193.116) để phối hợp giải quyết.