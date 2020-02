“Móc khóa tố giác tội phạm” - Mô hình ý nghĩa trong đảm bảo an ninh trật tự

Sáng 28/2, Chi đoàn Phòng Tham mưu Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Thạch Văn (Thạch Hà) tổ chức triển khai mô hình “Móc khóa tố giác tội phạm” cho người dân trên địa bàn.

Mô hình “Móc khóa tố giác tội phạm” được triển khai nhằm mục đích phát huy vai trò của nhân dân trong phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm.

Theo đó, 500 móc khóa đã được Chi đoàn Phòng Tham mưu trao cho các bí thư, thôn trưởng và một số hộ dân. Trên những chiếc móc khóa sẽ in số điện thoại là đường dây nóng của Công an xã Thạch Văn, Công an huyện Thạch Hà, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc cung cấp thông tin, báo tin liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội.

Thượng úy Nguyễn Văn Hoan - Bí thư Chi đoàn Phòng Tham mưu Công an Hà Tĩnh cho biết: “Việc xây dựng mô hình nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa và nắm được địa chỉ tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, tích cực tham gia đấu tranh với các loại tội phạm, chủ động bảo vệ tài sản của mình và những người xung quanh."

Ngân Giang