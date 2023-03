Mới ra tù, lại tiếp tục hành nghề “đạo chích”

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Quốc (SN 2001, trú tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Đức Quốc (ảnh nhỏ).

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào khoảng 18h ngày 19/3/2023, trong khi đến chơi nhà ông Nguyễn D.T. (thôn Phú Thọ, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc), Nguyễn Đức Quốc đi lên tầng 2 thì phát hiện cửa ban công nhà chị Hồ Thị Hiên (SN 1974) - nhà bên cạnh không đóng. Quan sát và biết cả nhà chị Hiên đi vắng nên Quốc đã đột nhập nhà chị Hiên để trộm tài sản.

Sau khi lục soát, Quốc đã lấy trộm chiếc túi xách bên trong có 17,3 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Có tiền, Quốc vào thành phố Hà Tĩnh ăn tiêu và chơi game hết hơn 16 triệu đồng. Đến ngày 22/3, khi biết hành vi của mình bị phát hiện, Quốc đã đến Công an huyện Can Lộc đầu thú.

Được biết, vào năm 2019, Nguyễn Đức Quốc từng bị TAND huyện Can Lộc xử phạt 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

V.Đ