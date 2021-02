Một đêm tuần tra của cảnh sát cơ động Hà Tĩnh ngày cận tết

Để giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ bình yên cho Nhân dân trong dịp tết, cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động - Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường tuần tra, thực hiện nhiệm vụ trên những cung đường.

“Không có tết”, cụm từ này nhiều năm qua đã trở thành quen thuộc đối với các cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động - Phòng Cảnh sát cơ động Công an Hà Tĩnh (Tiểu đoàn CSCĐ- Phòng CSCĐ). Nhằm tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là vào dịp tết Nguyên đán, các chiến sỹ CSCĐ ngày đêm hăng say tập võ thuật, rèn luyện thể chất, sẵn sàng mọi phương án đảm bảo an ninh trật tự.

Thực hiện nhiệm vụ 24/24h, các chiến sỹ CSCĐ chia làm nhiều tổ tuần tra, có vũ trang để trấn áp các đối tượng nguy hiểm. Bên cạnh bộ cảnh phục sẫm màu, nhiều túi cùng những chiếc mũ sắt dày cộp, vật bất ly thân của các anh trong những đợt tuần tra này còn là những chiếc khẩu trang.

Khi xe nổ máy để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, cũng là lúc tổ công tác hiểu rằng, họ sẽ phải phối hợp ăn ý với nhau để xử lý các tình huống, sẵn sàng đối mặt với những đối tượng manh động. Nhiều đồng chí gần như năm nào cũng đón tết trên các cung đường. Đúng 18h mỗi ngày, các tổ tuần tra lại chia nhau đi làm nhiệm vụ tuần tra trên các tuyến phố. Mỗi tổ sẽ gồm 4 cán bộ, chiến sỹ đi trên 2 xe máy quan sát những người vi phạm để nhắc nhở, xử lý.

Lực lượng CSCĐ phát hiện một thanh niên vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại di động nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ nhắc nhở để người dân ý thức và hiểu được ra lỗi sai của mình.

Các tổ CSCĐ là “điểm tựa” vững chắc để giữ gìn an ninh trật tự trên các nẻo đường.

Ngay tại tuyến đường Trần Phú (TP Hà Tĩnh), lực lượng CSCĐ tiếp tục phát hiện một nam thanh niên đang lái xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Nam thanh niên nhanh chóng giải thích "Do nhà gần, chỉ chạy ra ngoài có chút việc nên em chủ quan không đội mũ bảo hiểm”.

Sau khi kiểm tra, lực lượng CSCĐ tiến hành lập biên bản xử lý. Với lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nam thanh niên bị lập biên bản xử phạt từ 200.000- 300.000 đồng.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trước đợt dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng CSCĐ còn tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách...

Vào khoảng 22h đêm, một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm và bóp còi inh ỏi, lao vun vút ngược chiều của tổ tuần tra. Lập tức, 2 xe máy của tổ CSCĐ bố trí thế đón lõng, chặn dừng đối tượng nghi vấn. Dù đang rú ga và bóp còi liên tiếp, nam thanh niên sau đó đã buộc phải chấp hành, do không thể thoát khỏi “thế trận” dàn sẵn.

Yêu cầu đối tượng xuống xe, xuất trình giấy tờ, các chiến sỹ CSCĐ còn tiến hành kiểm tra hàng cấm, hàng nóng trong cốp xe. Đại úy Hoàng Trọng Tuấn (Tiểu đoàn CSCĐ - Phòng CSCĐ Công an Hà Tĩnh) cho biết: “Chúng tôi thực hiện tuần tra thời gian chủ yếu vào ban đêm, nhiều đối tượng manh động, dùng lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm, dùng công cụ hỗ trợ chống trả gây nguy hiểm, nhưng chúng tôi cũng luôn có phương án xử lý để không xảy ra sự cố ngoài ý muốn”.

Nhờ ý thức cảnh giác cao độ và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm mà các chiến sỹ CSCĐ đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc phức tạp

“Thực hiện kế hoạch cao điểm truy quét, trấn áp tội phạm trước, trong và sau tết, Tiểu đoàn CSCĐ - Phòng CSCĐ Công an tỉnh đã huy động trực 100% quân số thực hiện nhiệm vụ 24/24h tại các vị trí trọng điểm của tỉnh nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, các chiến sỹ CSCĐ luôn nêu cao tinh thần dũng cảm để giữ bình yên cho mọi người, mọi nhà đón xuân”- Trung tá Diệp Anh Trường, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSCĐ - Phòng CSCĐ Công an Hà Tĩnh.

Từ ngày 15/12/2020 đến nay, trên địa bàn TP Hà Tĩnh, lực lượng CSCĐ Công an Hà Tĩnh đã phát hiện 417 trường hợp vi phạm về Nghị định 100/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm giao thông đường bộ; tiến hành giữ 12 phương tiện, 129 giấy tờ. Có 276 trường hợp xử phạt tại chỗ, 394 trường hợp xử phạt hành chính, nộp 107 triệu đồng vào ngân sách.

Ngân Giang- Anh Tấn