Một gia đình ở Cẩm Xuyên bị ném chất bẩn vào nhà

Đang ngon giấc bỗng cả gia đình ông Trần Mạnh Thành (trú tại thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) giật mình tỉnh dậy bởi tiếng vỡ của kính.

Kính cửa sổ trên tầng 2 nhà ông Thành nứt vỡ do bị ném chất bẩn vào.

Theo lời kể của ông Trần Mạnh Thành, lúc 1h10’ ngày 8/1, cả gia đình đang ngủ thì nghe tiếng kính vỡ trên tầng 2 nên đã thức giấc. Hai vợ chồng lên kiểm tra thì phát hiện cửa sổ bị ném vỡ kính. Xuống tầng 1, gia đình phát hiện phía trước nhà chất bẩn (mắm tôm) rơi vãi bốc mùi hôi.

Cũng theo ông Thành, nguyên nhân có thể do con trai (đã lập gia đình và ở riêng) có vay nợ nên các đối tượng đã gây sức ép buộc ông phải trả nợ thay. Bởi, nhiều ngày trước đó, có một số đối tượng đã đến nhà đề nghị ông Thành trả số tiền gần 500 triệu đồng thay cho con nhưng bị từ chối.

Chất bẩn rơi vãi trước cổng nhà ông Thành.

Sau vụ việc, gia đình ông Thành đã trình báo lên Công an xã Cẩm Lĩnh.

Đại úy Hoàng Văn Tuyến - Trưởng Công an xã Cẩm Lĩnh cho biết: Nhận được tin báo của gia đình ông Trần Mạnh Thành, Công an xã đã đến kiểm tra hiện trường, lập biên bản sự việc. Việc gia đình ông Thành bị ném vỡ kính, ném chất bẩn vào nhà là có thật. Công an xã đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân và đối tượng gây ra vụ việc trên để xử lý theo quy định.

Trần Hưng