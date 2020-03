Mua lợn chết về quay bán cho khách hàng ở TP. Hà Tĩnh

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC 04) Công an tỉnh vừa phối hợp với Hải quan Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc đã bắt giữ một đối tượng mua ma túy từ Lào về Hà Tĩnh.