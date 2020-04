Mua ma túy đá về chưa kịp “đập” thì bị bắt !

Lực lượng Công an xã ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa phát hiện, bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lê Anh Thiệu cùng tang vật tại Cơ quan điều tra

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 22/4/2020, tại tổ dân phố 6 (thị trấn Tây Sơn), Công an các xã: Sơm Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây và thị trấn Tây Sơn phối hợp với Công an huyện Hương Sơn phát hiện, bắt quả tang Lê Anh Thiệu (SN 1993) trú tại thôn An Sú, xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 51 viên nén màu hồng và một số tang vật có liên quan. Tại cơ quan điều tra, Lê Anh Thiệu khai nhận số viên nén màu hồng trên là ma túy tổng hợp (thường gọi là hồng phiến) mua về để sử dụng.

Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Phú