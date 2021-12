Ném “bom xăng” vào nhà cán bộ công an ở Hà Tĩnh, 3 bị cáo lĩnh 10 năm 3 tháng tù

Dùng “bom xăng” tự chế ném vào nhà cán bộ công an, 3 bị cáo ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) bị TAND huyện Hương Sơn tuyên phạt tổng cộng 10 năm 3 tháng tù giam.

Chiều 1/12, TAND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) mở phiên toà xét xử 3 bị cáo: Lê Văn Hoàn, Lưu Đình Lực, Phan Đăng Thành về tội “đe dọa giết người”.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Hương Sơn, anh N.V.C. (cán bộ Công an huyện Đức Thọ, trú thôn Tân Hồ, xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn) được lãnh đạo đơn vị phân công giải quyết đơn thư của Lê Văn Hoàn (SN 1989, trú TDP 1, thị trấn Đức Thọ).

Do không đồng ý với kết quả giải quyết nên trong khoảng thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2021, Hoàn đã nhiều lần gọi điện có lời nói đe dọa giết anh C. Đồng thời, Hoàn thuê Lưu Đình Lực (SN 1996, trú tại TDP 3, thị trấn Đức Thọ), Phan Đăng Thành (SN 2000, trú tại thôn Bình Định, xã Thanh Bình Thịnh) để chặn đánh, đe dọa anh C.

Đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 3/7/2021, Hoàn đã chỉ đạo Lực và Thành mang theo 3 chai “bom xăng” tự chế trước đó đến châm lửa ném vào nhà anh C. tạo thành 3 điểm cháy lớn.

3 bị cáo bị tuyên phạt tổng cộng 10 năm 3 tháng tù giam.

Ngày 5/7, sau khi biết được hành vi của mình đã bị phát hiện, Lưu Đình Lực và Phan Đăng Thành đã đến Công an huyện Hương Sơn để đầu thú.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra đã thu thập được, ngày 6/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Hoàn.

Trên cơ sở kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa và xem xét tính chất mức độ, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Văn Hoàn 4 năm tù giam, Lưu Đình Lực 3 năm 3 tháng tù giam và Phan Đăng Thành 3 năm tù giam về tội “đe dọa giết người”.

Ánh Dương